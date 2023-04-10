Rusya'ya hububat ve bakliyat ihracatı 6 katına çıktı Rusya gıda ihracatında Türkiye için önemli bir pazar. Mart ayında Rusya'ya hububat ve bakliyat ihracatının yüzde 586 oranında artması ilgi çekti.

AA

Rusya'ya olan ihracat mart ayında yüzde 586 büyüyerek, 24 milyon dolara yükseldi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, Rusya'ya gerçekleştirilen hububat ve bakliyat ihracatı ile ilgili bilgi verdi.

İhracat artışına fuar etkisi

Taycı, ihracat artışını katılınan fuarları etkisine değinerek, şu bilgiyi aktardı.

Özellikle PRODEXPO Fuarı'yla tüm gıda firmalarımızın gerçekleştirmiş olduğu önemli bağlantılar, Rusya'ya olan ihracatımızın mart ayında yüzde 586 artmasına neden oldu. Sene başında ve yoğun katılım ile geçen fuarlar sonrası söylediklerimiz yavaş yavaş rakamlara yansımaya başladı.

"İhracattaki artış hız kesmedi"

Kazım Taycı, tüm olumsuzluklara rağmen sektör ihracatındaki artışın hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

15 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru emin adımlarla ilerleniyor

Yeni yıla başlarken hedef olarak belirlenen 15 milyar dolarlık ihracat rakamına doğru emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Taycı, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar altındaki 6 sektörün de Rusya'da rahatlıkla pazar bulabileceğini kaydetti.

İHBİR'in ihracatı ilk çeyrekte yüzde 25,5 artışla 938 milyon dolar oldu

Bu arada, İHBİR'in ihracatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 371 milyon dolara, ilk çeyrek dış satımı da yüzde 25,5 artışla 938 milyon dolara ulaştı.

Hububat sektörünün Türkiye geneli mart ayı ihracatı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarak 1 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ilk çeyrek ihracatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9 artarak 2 milyar 944 milyon dolar oldu.

Birlik, geçen ay ABD'ye yüzde 57,8 artışla 36 milyon dolar, Rusya'ya yüzde 586 artışla 24 milyon dolar ve Cezayir'e yüzde 679 artışla 21,4 milyon dolarlık ihracat yaptı.

En fazla ihracat 78,4 milyon dolarla şeker ve şeker mamullerinde

Mal grupları bazında bakıldığında, geçen ay en fazla ihracat 78,4 milyon dolarla şeker ve şeker mamullerinde gerçekleşirken, diğer gıda müstahzarları 76,7 milyon dolarla ikinci, pastacılık ürünleri de 57,7 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.