Rusya'ya uygulanan yaptırımlar dizel krizini tetikledi

Rusya, dizel konusunda dünya için önemli bir kaynak. Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında ekonomisine yönelik yapılan yaptırımlarla bu kaynakta kriz beklentisi doğdu.

Dünyanın üçüncü büyük petrol ve petrol ürünleri üreticisi olan Rusya, aynı zamanda dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Rusya, günlük yaklaşık 5 milyon varil ham petrol ihracatı gerçekleştirirken, dizel, benzin, fuel-oil ve nafta gibi petrol ürünleri ihracatı ise günlük 3 milyon varili buluyor.

Söz konusu petrol ürünleri ihracatının 2 milyon varilini ise dizel oluşturuyor. Küresel dizel talebi günlük 30 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle ülkenin petrol üretimi ve ihracatında düşüş beklentisi, küresel dizel tedarikinde de potansiyel bir krizi tetikliyor.

RUSYA'NIN GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında ABD ve Birleşik Krallık'ın Rus petrolüne ambargo uygulaması, Avrupalı birçok petrol şirketinin de ülkedeki operasyonlarından çekilmesi sonucu Rusya'nın günlük petrol üretiminde yaklaşık 3 milyon varillik düşüş bekleniyor.

Rusya'nın ham petrol üretimindeki düşüş ve petrol ürünleri ihracatının da azalması, küresel ekonomi için en önemli göstergelerden olan dizelde potansiyel tedarik kısıtının zeminini hazırlayabileceği öngörülüyor.

DİZEL TALEBİNİN KARŞILANMASINDA ZORLUK ÇEKİLİYOR

Londra merkezli petrol veri şirketi OilX Kıdemli Analisti Neil Crosby, dizel talebinin özellikle ABD, OECD, Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde arttığını fakat rafinerilerin bu talebi karşılamakta güçlük çektiğini söyledi.

"DİZEL TEDARİKİ SORUNU SAVAŞTAN ÖNCE BAŞLADI"

Bu durumun savaş öncesinde başladığını aktaran Crosby, şunları kaydetti:

"Savaş sonrasında dizel tedarikinde büyük bir kısıt yaşanma ihtimali arttı ama buna sadece dizel tarafından değil ham petrol tedariki açısından da bakmak lazım. Rusya'nın günlük 4,5-5 milyon varil ham petrol, 3 milyon varile yakın da petrol ürünleri ihracatı mevcut. Resmi olarak ABD, Birleşik Krallık ve bazı küçük ülkeler haricinde Rus petrolüne ambargo yok. Birçok şirket itibar riskini de göz önünde bulundurarak Rus petrolü almayı bırakıyor. Bu yüzden, şu anda piyasa mevcut durumun gerçek etkisini henüz bilmiyor. Rusya'nın ihracatının ne kadar düşeceğini ve bunun asıl etkisini birkaç hafta içinde göreceğiz."





ŞU ANDA PİYASA MEVCUT DURUMUN GERÇEK ETKİSİNİ HENÜZ BİLMİYOR

Türkiye'nin geçen yıl dizel tüketimi 26 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Toplam motorin üretimi 17 milyon tonu bulurken, ithalat 10,5 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin dizel ithalatının yaklaşık 3,7 milyon tonu ise Rusya'dan tedarik edildi. Öte yandan, Türkiye 2021'de yaklaşık 2,5 milyon tonluk dizel ihracatı gerçekleştirdi.