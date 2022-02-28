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Rusya'ya yeni yaptırımlardan Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını yüzde 34 arttı

Rusya'ya yeni yaptırımlardan Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını yüzde 34 arttı

Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya ekonomik yaptırımlar artarak devam ederken, bu yaptırımlar sadece Rusya ekonomisini değil ülkenin ihracat yaptığı ürünlerin fiyatını da etkiliyor.