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    Rusya'ya yeni yaptırımlardan Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını yüzde 34 arttı

    Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya ekonomik yaptırımlar artarak devam ederken, bu yaptırımlar sadece Rusya ekonomisini değil ülkenin ihracat yaptığı ürünlerin fiyatını da etkiliyor.
    • AA
    • 28.02.2022 - 11:37
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    Rusya'ya yeni yaptırımlardan Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını yüzde 34 arttı

    Rusya'ya bağımlı Avrupa'da enerji krizi, doğalgaza gelen yüzde 34 artıştan sonra daha da derinleşti.

    MEGAVATSAAT 93 DOLARDAN 125 DOLARA ÇIKTI

    Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı geçen hafta megavatsaat başına 93 eurodan kapanmıştı. Söz konusu doğalgaz kontratlarının fiyatı yeni işlem gününe 125 eurodan başladı.

    Böylece, Avrupa'da doğalgaz kontratları fiyatı önceki işlem günündeki kapanışa kıyasla yüzde 34 yükseldi.

    Doğalgaz kontratlarında megavatsaat fiyatı TSİ 10.49'da 108 euro seviyesinde seyretti.

    Rusya ya yeni yaptırımlardan Avrupa da doğalgaz fiyatlarını yüzde 34 arttı #1

    FİYATLAR SWIFT KARARININ ARDINDAN YÜKSELDİ

    Fiyatlar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Batı ülkelerinin Rus bankalarını SWIFT'ten çıkarma ve Rusya Merkez Bankası varlıklarını dondurma kararı sonrası arttı. Yeni ekonomik yaptırımlar Avrupa'ya gaz tedarikine yönelik endişelerin artmasına neden oldu.

    AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

    Öte yandan AB üyesi ülkelerin enerji bakanları bugün Brüksel'de olağanüstü toplantıda bir araya gelecek. Bakanlar, doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki artış ile bu konularda uygulanabilecek tedbirleri görüşecek.


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