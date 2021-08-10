Rüzgar enerjisi kurulu gücümüz 10 bin megavatı aştı

Dünyada artan rüzgar enerjisi eğilimi Türkiye'de de sürüyor. Yenilenebilir enerjinin istihdama katkısı artıyor ve yedek parça üretiminin bir kısmı ülkemizde yapılıyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin 10 megavata ulaşırken, bu alanda faaliyet gösteren şirket sayısı 3 bin 580'e, doğrudan ve dolaylı istihdam ise 25 bin kişiye ulaştı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE ETKİN MÜCADELE ARACI

İklim değişikliğiyle mücadele ve cari açığın azaltılması için Türkiye'nin elektrik üretim portföyünde önemli bir yer tutan temiz enerji kaynakları, bu kapasitenin 51 bin 900 megavatını oluşturdu.

ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 9'U RÜZGARDAN

Bu yıl ocak-temmuz döneminde Türkiye'de üretilen 187 milyar 300 milyon kilovatsaatlik elektriğin 16 milyar 800 milyon kilovatsaati rüzgar enerjisinden elde edildi. Bu dönemde rüzgar enerjisinin toplam elektrik üretimi içindeki payı yüzde 9 olarak kayıtlara geçti.

Rüzgar enerjisinin Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 10'a ulaşırken, rüzgar enerjisi toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün ise yüzde 19,3'ünü oluşturdu.

SEKTÖRÜN İSTİHDAMI 25 BİN KİŞİ OLDU

Böylelikle, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin megavatı aşarken, bu alanda faaliyet gösteren şirket sayısı 3 bin 580'e, doğrudan ve dolaylı istihdam ise 25 bin kişiye ulaştı.

TÜRKİYE’NİN RÜZGAR BAŞKENTLERİ

Rüzgar enerjisinde il bazında en yüksek kapasite yaklaşık 1.700 megavatla İzmir'de bulunurken, bunu 1.300 megavatla Balıkesir, yaklaşık 850 megavatla Çanakkale, 750 megavatla Manisa ve 420 megavatla İstanbul izledi.

Hatay ve Kırklareli 415’er megavat, Aydın 400 megavat, Afyonkarahisar 325 megavat, Kayseri 272 megavat, Osmaniye 260 ve Konya 242 megavat, Muğla 220 megavat, Bursa 205 megavat ve Mersin yaklaşık 200 megavatla rüzgar enerjisi kurulu gücü en yüksek 15 şehir arasında yer aldı,

PARÇALARIN BÜYÜK KISMI TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR

Toplamda 8 bin parçadan oluşan rüzgar türbinlerinin ana parçalarını kule, kanat, jeneratör, nasel iç aksamları, kule içi aksamları oluşturuyor. Bu parçaların büyük bir kısmı Türkiye'de üretiliyor. Türkiye'nin rüzgar enerjisi sanayisi, enerji kaynakları içinde yüzde 65 ile en fazla yerliliği sağlayan sektörlerden biri olarak öne çıkıyor.

TÜRBİNLERDEN HER BİRİ 6 BİN HANENİN İHTİYACINI KARŞILIYOR

Rüzgar türbinlerinin kapasiteleri, proje ve sahanın özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Özellikle türbinlerin üretimi proje bazlı gerçekleştiriliyor. Piyasada yaklaşık 6 megavat kapasiteli türbinler bulunuyor. Bu kapasitede bir türbin, yaklaşık 6 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilecek miktarda elektrik üretebiliyor. Böyle bir türbinin maliyeti ise 3 milyon euroyu buluyor.

Türkiye’deki 77 rüzgar ekipmanı üreticisi şirket, 6 kıtada 45 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.