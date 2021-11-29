Rüzgar enerjisi santralleri, ilk kez Türkiye’nin elektrik üretiminde birinci sırada

Türkiye'de dün günlük bazda 791 bin 794 megavatsaat elektrik üretimi ile rüzgar enerjisi santralleri, dün ilk kez Türkiye’nin elektrik üretiminde birinci sırada yer aldı

Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye göre Türkiye'de dün günlük bazda 791 bin 794 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 788 bin 969 megavatsaat oldu. Böylelikle üretimde ilk kez, yüzde 22,6 payla rüzgar enerjisi santralleri birinci sırada yer aldı.

Saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin107 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 408 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

DÜN 791 BİN 794 MEGAVATSAAT ELEKTRİK ÜRETİLDİ

Günlük bazda dün 791 bin 794 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 788 bin 969 megavatsaat olarak kayda geçti.

RÜZGAR SANTRALLERİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE BİR İLK

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile doğalgaz santralleri ve yüzde 17,7 ile ithal kömür santralleri izledi.