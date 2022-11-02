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    Rüzgar enerjisi sektör temsilcileri İzmir'de bir araya geldi

    Rüzgar enerjisi sektör temsilcileri, gelişmeleri yerinde değerlendirmek için teknik bir gezi gerçekleştirdi.
    • 02.11.2022 - 09:33
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    Rüzgar enerjisi sektör temsilcileri İzmir'de bir araya geldi

    Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) kapsamında İzmir'de bulunan sektör çalışanları buluştu.

    Üç fabrika incelendi

    İnceleme yapmak için bir araya gelen kurum ve kuruluşlardan temsilciler, rüzgar enerjisi alanında faaliyet gösteren üç fabrikaya teknik gezi gerçekleştirdi.

    Ekipmanların üretim aşamaları konusunda bilgi paylaşıldı

    Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinin de katıldığı teknik gezide, firma sahipleri ve yetkililerden ekipmanların üretim aşamaları hakkında bilgi alındı.

    Gezilen fabrikalar

    Teknik gezi kapsamında, İzmir Serbest Bölgesi'nde bulunan ve Türkiye’de kurulmuş ilk rüzgar ekipman üretim fabrikası AERO, Türkiye’de direct-drive jeneratör üreten ilk fabrika Ateş Çelik ve ağır sanayi ekipmanlarının üretildiği Girgin Makina İmalat Montaj ve Mühendislik Sanayi Ticaret AŞ'a (GİMAS) gidildi.

    teknik gezi

    teknik gezi

    teknik gezi

    teknik gezi

    teknik gezi


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