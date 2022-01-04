Rüzgar enerjisi tarihindeki en yüksek kapasite artışı

Rüzgar enerjisinde geçen yılki rekor kapasite, 2016'dakine göre yaklaşık yüzde 40 artış göstererek yılı 1.750 megavatla kapattı.

Türkiye'de geçen yıl devreye giren elektrik kurulu gücünün yarısını, rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu.

Rüzgar enerjisinde geçen yıl devreye alınan yaklaşık 1.750 megavatlık kapasite, Türkiye'de yıllık bazda devreye giren en yüksek kapasite olarak kayıtlara geçti.

Bu artışla Türkiye'nin toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü 2021 sonu itibarıyla 10 bin 750 megavata, işletmedeki toplam proje sayısı ise 270'e ulaştı.

RÜZGAR, HEDEFLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Ebru Arıcı, geçen yıl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) döviz bazlı teşvik döneminin sona erdiğini belirterek, "YEKDEM'den faydalanmak için yatırımcılar santrallerin devreye girişini hızlandırdı. Bazı santraller tek türbinle devreye girdi. Bunlara 'eksik güçle devreye girenler.' diyoruz. Eksik güçle devreye giren yaklaşık 30 projenin inşası devam ediyor şu anda. Bu da yaklaşık 800 megavat bir kapasiteye denk geliyor ve bu yıl hızlıca devreye alınabilecek bir kapasite bu." diye konuştu.

"KAPASİTE 2016'DAKİ REKORA GÖRE YAKLAŞIK YÜZDE 40 ARTTI"

Daha önceden rüzgarda yıllık kapasite artışı için 1.000 megavatı hedef olarak belirlediklerini dile getiren Arıcı, şöyle devam etti:

"Geçen yılki rekor kapasite, 2016'daki rekora göre yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi. Bu nedenle şimdi vites yükselttik, yıllık 1.500 megavatı çok rahat devreye alabilecek durumdayız. Özellikle yerli ekipman kullanımına teşvik gelmesi ve Türkiye'nin karbon nötr hedefleri bu artışta önemli rol oynayacak. Bu yılın trendini eksik güçle devreye alınan santrallerin tamamlanması, lisans almış 600 megavatlık kapasite artışları ve hibritler belirleyecek. Şu anda rüzgar santrallerinde güneş enerjisi kapasitesinin hibrit olarak devreye girmesine yönelik projelerde büyük bir hareket var. Bu şekilde yaklaşık 2 bin megavatlık başvuru olduğunu biliyoruz. Bu yıl hibritlerdeki bu kapasitenin bir kısmının devreye alınacağını düşünüyorum."





"LİSANSSIZDA RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖRÜNE YOĞUNLAŞMALIYIZ"

Arıcı, sektörün devamlılığı için hibrit projeler ve lisanssız rüzgar santrallerinin önemli olduğunun altını çizerek, "Lisanssızda rüzgar enerjisi sektörü geri kaldı. Bu alana yoğunlaşmamız lazım ama sanayicinin yenilenebilir enerji kullanabilmesini sağlayacak enstrümanlardan birisi rüzgar. Bu nedenle 2022 lisanssızda bizim de yılımız olacak." dedi.