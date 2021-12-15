Rüzgar enerjisinde yerli üretimin payı yüzde 65

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TÜREB'in kongresinde, sanayi üretimi içinde giderek artan yerliliğin, rüzgar enerjisi sektöründe de yüzde 65'i bulduğunu dile getirdi

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi gerçekleşti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kongrede yaptığı konuşmada, rüzgar enerjisinde ilk adımın 23 yıl önce, İzmir'de 1,5 megavat güçle atıldığını ifade etti.

355 SANTRALDE YILLIK TOPLAM 30 TERAVATSAAT ÜRETİM

Türkiye'de rüzgar enerjisi sektöründe yerli ve yabancı toplam 231 firmanın faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Dönmez, işletme halindeki 355 santralde yıllık toplam 30 teravatsaat üretim yapıldığını kaydetti.

Türkiye'de elektriğin yaklaşık yüzde 10'unun rüzgardan karşılandığını vurgulayan Dönmez, bu yıl günlük elektrik üretimde yüzde 20'leri aşan rüzgar payıyla rekorlar kırıldığını anımsattı.

RÜZGAR ENERJİSİ KURULU GÜCÜ 2 YILDA YAKLAŞIK 3 BİN MEGAVAT ARTIYOR

Dönmez, rüzgar enerjisinde Ocak 2019'da 7 bin 591 megavat olan kurulu gücün 2 yılda yaklaşık 3 bin megavat artarak 10 bin 500 megavatın üzerine çıktığını bildirdi.

"63 SANTRAL İNŞA HALİNDE"

Mevcut durumda 1585 megavat kurulu gücündeki 63 santralin inşa halinde olduğunu aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"Rüzgar enerjisinde en önemli hedeflerimizden biri de sektöre ait ekipmanların yerli imkanlarla üretilmesi. Şu anda ülkemizde rüzgar sektöründe faaliyet gösteren 16 yerli üreticimiz bulunuyor. Rotor kanadı, türbin kulesi, bağlantı elemanları ve jeneratör parçaları gibi pek çok ekipman artık ülkemizde üretiliyor. Yaklaşık 15 bin kişi rüzgar enerjisi sektöründe istihdam ediliyor. Sektörümüz yüzde 65 yerli üretim oranıyla enerji teknolojilerinin yerlileşmesinde başı çeken sektörlerimizden birisi durumunda. Öte yandan, Türkiye bugün 6 kıtada 45 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor. Firmalarımızın cirolarının yüzde 70-80'lik kısmı ihracat gelirlerinden oluşuyor."