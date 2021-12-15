Rüzgar enerjisinin kurulu gücü artıyor

Enerji fiyatlarının artması ve fosil yakıtın çevreye verdiği zarar göz önüne alındığında öne çıkan yenilenebilir enerjide; rüzgarda önümüzdeki yıl 1500 megavat kurulu güç devreye giriyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Ebru Arıcı, 2 yılda devreye alınan rüzgar enerjisi kurulu gücünün 3 bin megavat civarında olduğunu, inşa halindeki 1500 megavat kapasiteli rüzgar kurulu gücünün de gelecek yıl devreye alınacağını bildirdi.

İZİN AŞAMASINDAKİ PROJELER 1400 MEGAVAT

Arıcı, izin aşamasında bulunan rüzgar enerjisi projelerinin kapasitesinin 1400 megavat olduğunu ifade etti.

Rüzgar enerjisinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı projelerinin 11'inin ön lisans aldığını ve izin işlemlerinin sürdüğünü dile getiren Arıcı, 2020'den bu yana devreye alınan rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2 bin 988 megavat olduğunu ve bunun 1747 megavatının bu yıl devreye alındığını söyledi.