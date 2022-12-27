Rüzgarda 2023'te 3 bin megavat kurulum hedefi

Yenilenebilir enerjide rüzgar ön plana çıkıyor. Rüzgar enerjisinde Türkiye'nin Avrupa'daki konumu da gün geçtikçe artıyor.

TÜREB Başkanı İbrahim Erden rüzgar enerjisi sektörü için gelecek yılın yatırım yılı olacağını söyledi.

Rüzgar enerjisinde gelecek yıla ilişkin yeni kurulum öngörülerini paylaşan Erden, "2023'te öngörümüz 1.000 megavata yakın. Fakat hedefimiz 3 bin megavattan az değil. Türkiye'de 100 bin megavattan fazla sadece karada rüzgar potansiyeli olduğunu biliyoruz. 20 gigavattan fazla deniz üstünde potansiyel olduğunu biliyoruz." dedi.

6 kıtada 52 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihracatı

Erden, Türkiye'de rüzgar enerjisinde faaliyet gösteren firmaların cirosunun 1,5 milyar euro olduğunu ifade etti. Bu cironun yaklaşık yüzde 70'ini ekipman ihracatının oluşturduğunu aktaran Erden, firmaların 6 kıtada 52 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ettiği bilgisini paylaştı.

"Türkiye Avrupa'nın en büyük dördüncü rüzgar sanayisi konumunda"

Erden, 2020 yılında başlanan sanayi envanteri çalışmasını gelecek ay içerisinde sonlandıracaklarını belirterek, bu çalışmanın ilk sonuçlarına göre, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük dördüncü rüzgar sanayisi konumuna geleceğini söyledi.