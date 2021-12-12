Rüzgardan 1 günde üretilen elektrikte rekor kırıldı

Yenilenebilir enerjide yapılan yatırımlar sonucunda üretim artmaya devam ederken 10 Aralık'ta rüzgar enerjisinden günlük üretim rekoru geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10 Aralık’ta rüzgarın 188 bin 418 megavatsaatlik üretimi ile kendi rekorunu kırdığını belirterek, “Anadolu’nun rüzgarı yine rekorlara esti.” şeklinde açıklama yaptı,

"ANADOLU’NUN RÜZGARI YİNE REKORLARA ESTİ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Anadolu’nun rüzgarı yine rekorlara esti. 10 Aralık’ta, rüzgarımız 188 bin 418 megavatsaat elektrik üretimiyle kendi rekorunu kırdı.

TOPLAM ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ YÜZDE 20,3’LÜK PAY

Toplam elektrik üretimindeki yüzde 20,3’lük payla da ’tüm zamanların en yüksek’ seviyesine ulaştı.” ifadelerini kullandı.