Rüzgardan elektrik üretimi yükseldi

Rüzgardan üretilen elektrikteki rakamlar, üst üste artarak rekorlar kırmaya devam ediyor.

Türkiye'de dün toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 19'unu rüzgar santralleri sağladı. Rüzgardan elektrik üretimi 26 Ocak'ta 170 bin 89 megavatsaatle rekor tazeledi.

919 BİN 389 MEGAVATSAAT ELEKTRİK ÜRETİMİ

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 11.30'daki verilerine göre, dün Türkiye'de 919 bin 389 megavatsaat elektrik üretildi.

Bu üretimin 264 bin 547 megavatsaatini doğalgaz santralleri oluştururken, 182 bin 794 megavatsaatini ithal kömür santralleri sağladı.

170 BİN 89 MEGAVATSAAT RüZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ

Toplam miktarın yaklaşık yüzde 19'unu oluşturan rüzgar enerjisi santrallerinin elektrik üretimi ise 170 bin 89 megavatsaatle rekor tazeledi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.