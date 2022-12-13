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    Rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor

    TEİAŞ verilerine göre, Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde 207 bin 906 megavatsaatle 11 Aralık Pazar günü tüm zamanların en yüksek seviyesi yaşandı.
    • 13.12.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 09:31
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    Rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor

    Türkiye'de enerji üretiminde rüzgar enerjisi rekorlar kırmaya devam ediyor.

    Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verileri göre, toplamda 747 bin 911 megavatsaate ulaşan elektrik üretimde yüzde 27,8 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı.

    Rüzgar enerjisinden sonra ithal kömür enerjisi geldi

    Rüzgar santrallerini; yüzde 21,4 ile ithal kömür, yüzde 17,3 ile linyit santralleri takip etti.

    Böylece Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik, 207 bin 906 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

    Rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor #1

    Tüketim ve ithalat rakamları

    Günlük bazda tüketim ise 11 Aralık Pazar günü 759 bin 449 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 35 bin 785 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 204 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

    AA'nın haberine göre, 19 bin 190 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 652 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.


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