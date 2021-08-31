Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG üst yöneticiliğine atama

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Üst Yöneticiliğine, bu görevi nisan ayından bu yana vekaleten yürüten Berk Albayrak atandı.

Malaysia Airports, Türkiye'deki iştiraki İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) Üst Yöneticiliğine Berk Albayrak'ın atandığı bilgisini paylaştı.

YÖNETİCİLİĞİ VEKALETEN SÜRDÜRÜYORDU

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Berk Albayrak, nisan ayından bu yana vekaleten İSG Üst Yöneticiliğini sürdürüyordu.

“KONUMUMUZU İLERİYE TAŞIYACAĞINA İNANIYORUZ”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malaysia Airports Group CEO'su Dato’ Mohd Shukrie Mohd Salleh, Berk Albayrak'ı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Berk Albayrak'ın İSG'ye liderlik edeceğine ve özellikle trafik hareketliliği açısından toparlanma işaretleri görmemizle birlikte yükselen şehir havalimanı olarak konumumuzu ileriye taşıyacağına inanıyoruz."

Atama, 1 Eylül 2021'den geçerli olacak.



BERK ALBAYRAK KİMDİR

İSG'de 11 yıldır çalışan Berk Albayrak, son atamasından önce operasyon direktörlüğü ve teknik hizmetler direktörlüğü gibi görevlerde bulundu.

İnşaat mühendisliği eğitimi alan Albayrak'ın önceki iş deneyimleri arasında Limak ve GMR Ortak Girişiminde departman yöneticiliği, DHMİ Türkiye'de inşaat bölümü direktörlüğü ve Baki Şirketler Grubu'nda proje müdür yardımcılığı bulunuyor.