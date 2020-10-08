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- Sabiha Gökçen Havalimanı, son 4 ayda 5.3 milyon yolcu ağırladı
Sabiha Gökçen Havalimanı, son 4 ayda 5.3 milyon yolcu ağırladı
- İHA
- 08.10.2020 - 13:48
- Güncelleme : 08.10.2020 - 13:48
Koranavirüs salgını sonucunda seyahat kısıtlamalarının yaşanması havacılık sektörünü sekteye uğratmıştı.
Tekrar canlanarak kapasitesi yeniden yükselen Sabiha Gökçen Havalimanı’nda eylül ayına ilişkin yolcu sayıları belli oldu.
EYLÜLDE 1 MİLYON 791 BİN 318 YOLCU
Buna göre, Sabiha Gökçen Havalimanı, eylül ayında 1 milyon 791 bin 318 yolcu ağırladı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında nisan ve mayıs aylarında kapalı kalmasının ardından 1 Haziran’da yeniden uçuşlara başlayan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, 4 ayda toplam 5 milyon 300 bin yolcu seyahat etti.
Sabiha Gökçen Havalimanı, böylece haziran ayında 514 bin, temmuz ayında 1 milyon 226 bin 724, ağustos ayında 1 milyon 813 bin 913 ve son olarak ekim ayında da 1 milyon 791 bin 318 yolcuya ev sahipliği yapmış oldu.
İLK 9 AYDA 12.3 MİLYON YOLCU GEÇTİ
2020 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen toplam yolcu sayısı ise 12 milyon 399 bin 152 olarak gerçekleşti.