Sabiha Gökçen Havalimanı, son 4 ayda 5.3 milyon yolcu ağırladı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, uçuşların yeniden başladığı 1 Haziran’dan bu yana geçen 4 aylık sürede toplam 5 milyon 346 bin yolcuya hizmet verildi.

Koranavirüs salgını sonucunda seyahat kısıtlamalarının yaşanması havacılık sektörünü sekteye uğratmıştı.

Tekrar canlanarak kapasitesi yeniden yükselen Sabiha Gökçen Havalimanı’nda eylül ayına ilişkin yolcu sayıları belli oldu.

EYLÜLDE 1 MİLYON 791 BİN 318 YOLCU

Buna göre, Sabiha Gökçen Havalimanı, eylül ayında 1 milyon 791 bin 318 yolcu ağırladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında nisan ve mayıs aylarında kapalı kalmasının ardından 1 Haziran’da yeniden uçuşlara başlayan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, 4 ayda toplam 5 milyon 300 bin yolcu seyahat etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı, böylece haziran ayında 514 bin, temmuz ayında 1 milyon 226 bin 724, ağustos ayında 1 milyon 813 bin 913 ve son olarak ekim ayında da 1 milyon 791 bin 318 yolcuya ev sahipliği yapmış oldu.

İLK 9 AYDA 12.3 MİLYON YOLCU GEÇTİ

2020 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen toplam yolcu sayısı ise 12 milyon 399 bin 152 olarak gerçekleşti.