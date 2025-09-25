Abone ol: Google News

Sağlığı tehlikeye atan gıdalar listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye atan firmalar listesine yeni çikolata ve kakao ürünlerileri, pastacılık ürünleri ve tatlılar, et ve et ürünleri, bitkisel yağlar, bitki, çay ve kahve ürünleri, baharatlar, çeşni vericiler ve soslar, arıcılık ürünleri, süt ve süt ürünleri ve firmalar katıldı.

Yayınlama Tarihi: 25.09.2025 14:21
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye atan firmalar listesine Kocaeli'den giren Risay Gıda Teknoloji Lojistik ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Alpha everstrong markalı, 25 gram "milk ginseng chocolate" ürününde "ilaç etken maddesi" tespit edildi.

Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi İle Oluşturulan Taklit Veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesindeki ihlaller ise şöyle oldu:

Fıstıklı Special Baklava / Gıda Boyası Tespiti

Fıstıklı Sarı Burma Baklava / Gıda Boyası Tespiti

Tereyağı (% 82 Süt Yağlı / Süt Yağı Harici Yağ Tespiti

Tuzsuz Tereyağı / % Yağ Oranının Düşük Olması, Bitkisel Yağ Tespiti

Acı Soslu Tulum Peyniri / Bitkisel Yağ Tespiti

Anasonlu Tulum Peyniri / Bitkisel Yağ Tespiti

SÜZME YOĞURTTA NİŞASTA

Süzme Yoğurt / Bitkisel Yağ Tespiti Nişasta Tespiti

Yaprak Tulum Eritme Peyniri / Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti

Tereyağı / Koyun Sütü Tespit Edilmemesi

Pidelik, Simitlik, Pizzalık Yarım Yağlı Eritme Peyniri / Bitkisel Yağ Tespiti

Eritme Peyniri / Nişasta Tespiti

Eritme Peyniri / Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti

Tam Yağlı Taze Ayçekirdeği ve Mısır Çeşnili Eritme Peyniri / Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti

Teleme / Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti

SUCUĞU VE KIYMAYA KANATLI ETİ KATTILAR

Dilimli Piliç Sucuk / Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kırmızı Et) / Kanatlı Eti Tespiti

Kıyma (Dana Eti) / Kanatlı Eti Tespiti

Dana Kıyma / Kanatlı Eti Tespiti

KÖFTEYE SAKATAT

Köfte / Sakatat (Kalp) Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti

Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımı / Kanatlı Eti Tespiti

Lahmacun İç Harcı (Çiğ) / Kanatlı Eti Tespiti

ZEYTİNYAĞINA TOHUM YAĞI

Zeytinyağı (5 L) / Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti   

Ayçiçek Yağı (18 Litre) / Ayçiçek Yağından Başka Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) / Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti         

Natürel Sızma Zeytinyağı-750 Ml / Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti

Sızma Zeytinyağı-1 Lt / Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti    

ÇAYDA GIDA BOYASI

Özen Çay Gold Rize Çayı (5 Kg) / Gıda Boyası Tespiti

Kekik / Yabancı Madde Tespiti

Tatlı Toz Kırmızı Biber / Domates Tespiti

Süzme Çiçek Balı (850 Gr) / Taklit Veya Tağşiş Tespiti

Süzme Çiçek Balı / Taklit Veya Tağşiş Tespiti

Süzme Çiçek Balı Bingöl Yöresi / Taklit Veya Tağşiş Tespiti

TULUM PEYNİRİNDE NİŞASTA

Tam Yağlı Tulum Peyniri (1Kg) / Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti

Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Topak Peyniri / Koyun Sütü Tespit Edilmemesi

