Sağlığı tehlikeye atan gıdalar listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye atan firmalar listesine Kocaeli'den giren Risay Gıda Teknoloji Lojistik ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Alpha everstrong markalı, 25 gram "milk ginseng chocolate" ürününde "ilaç etken maddesi" tespit edildi.
Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi İle Oluşturulan Taklit Veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesindeki ihlaller ise şöyle oldu:
Fıstıklı Special Baklava / Gıda Boyası Tespiti
Fıstıklı Sarı Burma Baklava / Gıda Boyası Tespiti
Tereyağı (% 82 Süt Yağlı / Süt Yağı Harici Yağ Tespiti
Tuzsuz Tereyağı / % Yağ Oranının Düşük Olması, Bitkisel Yağ Tespiti
Acı Soslu Tulum Peyniri / Bitkisel Yağ Tespiti
Anasonlu Tulum Peyniri / Bitkisel Yağ Tespiti
SÜZME YOĞURTTA NİŞASTA
Süzme Yoğurt / Bitkisel Yağ Tespiti Nişasta Tespiti
Yaprak Tulum Eritme Peyniri / Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti
Tereyağı / Koyun Sütü Tespit Edilmemesi
Pidelik, Simitlik, Pizzalık Yarım Yağlı Eritme Peyniri / Bitkisel Yağ Tespiti
Eritme Peyniri / Nişasta Tespiti
Eritme Peyniri / Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti
Tam Yağlı Taze Ayçekirdeği ve Mısır Çeşnili Eritme Peyniri / Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti
Teleme / Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti
SUCUĞU VE KIYMAYA KANATLI ETİ KATTILAR
Dilimli Piliç Sucuk / Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kırmızı Et) / Kanatlı Eti Tespiti
Kıyma (Dana Eti) / Kanatlı Eti Tespiti
Dana Kıyma / Kanatlı Eti Tespiti
KÖFTEYE SAKATAT
Köfte / Sakatat (Kalp) Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımı / Kanatlı Eti Tespiti
Lahmacun İç Harcı (Çiğ) / Kanatlı Eti Tespiti
ZEYTİNYAĞINA TOHUM YAĞI
Zeytinyağı (5 L) / Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Ayçiçek Yağı (18 Litre) / Ayçiçek Yağından Başka Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) / Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Natürel Sızma Zeytinyağı-750 Ml / Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti
Sızma Zeytinyağı-1 Lt / Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
ÇAYDA GIDA BOYASI
Özen Çay Gold Rize Çayı (5 Kg) / Gıda Boyası Tespiti
Kekik / Yabancı Madde Tespiti
Tatlı Toz Kırmızı Biber / Domates Tespiti
Süzme Çiçek Balı (850 Gr) / Taklit Veya Tağşiş Tespiti
Süzme Çiçek Balı / Taklit Veya Tağşiş Tespiti
Süzme Çiçek Balı Bingöl Yöresi / Taklit Veya Tağşiş Tespiti
TULUM PEYNİRİNDE NİŞASTA
Tam Yağlı Tulum Peyniri (1Kg) / Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti
Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Topak Peyniri / Koyun Sütü Tespit Edilmemesi