Sağlığı tehlikeye atan gıdalar listesi güncellendi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye atan firmalar listesine yeni çikolata ve kakao ürünlerileri, pastacılık ürünleri ve tatlılar, et ve et ürünleri, bitkisel yağlar, bitki, çay ve kahve ürünleri, baharatlar, çeşni vericiler ve soslar, arıcılık ürünleri, süt ve süt ürünleri ve firmalar katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye atan firmalar listesine Kocaeli'den giren Risay Gıda Teknoloji Lojistik ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Alpha everstrong markalı, 25 gram "milk ginseng chocolate" ürününde "ilaç etken maddesi" tespit edildi. Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi İle Oluşturulan Taklit Veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesindeki ihlaller ise şöyle oldu: Fıstıklı Special Baklava / Gıda Boyası Tespiti Fıstıklı Sarı Burma Baklava / Gıda Boyası Tespiti Tereyağı (% 82 Süt Yağlı / Süt Yağı Harici Yağ Tespiti Tuzsuz Tereyağı / % Yağ Oranının Düşük Olması, Bitkisel Yağ Tespiti Acı Soslu Tulum Peyniri / Bitkisel Yağ Tespiti Anasonlu Tulum Peyniri / Bitkisel Yağ Tespiti SÜZME YOĞURTTA NİŞASTA Süzme Yoğurt / Bitkisel Yağ Tespiti Nişasta Tespiti Yaprak Tulum Eritme Peyniri / Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti Tereyağı / Koyun Sütü Tespit Edilmemesi Pidelik, Simitlik, Pizzalık Yarım Yağlı Eritme Peyniri / Bitkisel Yağ Tespiti Eritme Peyniri / Nişasta Tespiti Eritme Peyniri / Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti Tam Yağlı Taze Ayçekirdeği ve Mısır Çeşnili Eritme Peyniri / Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti Teleme / Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti SUCUĞU VE KIYMAYA KANATLI ETİ KATTILAR Dilimli Piliç Sucuk / Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kırmızı Et) / Kanatlı Eti Tespiti Kıyma (Dana Eti) / Kanatlı Eti Tespiti Dana Kıyma / Kanatlı Eti Tespiti KÖFTEYE SAKATAT Köfte / Sakatat (Kalp) Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımı / Kanatlı Eti Tespiti Lahmacun İç Harcı (Çiğ) / Kanatlı Eti Tespiti ZEYTİNYAĞINA TOHUM YAĞI Zeytinyağı (5 L) / Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti Ayçiçek Yağı (18 Litre) / Ayçiçek Yağından Başka Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) / Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti Natürel Sızma Zeytinyağı-750 Ml / Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti Sızma Zeytinyağı-1 Lt / Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti ÇAYDA GIDA BOYASI Özen Çay Gold Rize Çayı (5 Kg) / Gıda Boyası Tespiti Kekik / Yabancı Madde Tespiti Tatlı Toz Kırmızı Biber / Domates Tespiti Süzme Çiçek Balı (850 Gr) / Taklit Veya Tağşiş Tespiti Süzme Çiçek Balı / Taklit Veya Tağşiş Tespiti Süzme Çiçek Balı Bingöl Yöresi / Taklit Veya Tağşiş Tespiti TULUM PEYNİRİNDE NİŞASTA Tam Yağlı Tulum Peyniri (1Kg) / Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Topak Peyniri / Koyun Sütü Tespit Edilmemesi LİSTENİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ Ekonomi Haberleri İran'da döviz ve altın kuru rekora koştu

