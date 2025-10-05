Sağlığı tehlikeye atan gıdalar listesine yeni firmalar katıldı

Sağlığı tehlikeye atan gıdalar listesi güncellendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye atan firmalar listesi ile Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi İle Oluşturulan Taklit Veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesindeki ihlallere yenileri eklendi.

Macunda ilaç etken maddesi tespit edildi.

Üzüm pekmezine şeker ilave edildi.

Piliç salamdan mekanik ayrılmış kanatlı eti çıktı.

Daha sucukta sakatat baş eti çıktı.

Dana kıyma, daha sucuk, hamburger köftede de kanatlı eti bulundu.

Adana kebapta, baş, taşlık ve kalp sakatat çıktı.

Sızma zeytinyağa tohum yağları çıktı.

Balda taklit ve tahşiş yapıldı.

