Sağlık bilimlerine 553 öğretim üyesi aranıyor

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalında yer alan duyuruya göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553 kadroya akademisyen alacak.

Basın İlan Kurumu'nun (BİK) ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553 kadroya akademisyen alacağı duyuruldu.

553 akademisyen alınacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca 553 kadroya Öğretim Üyeleri alacak.

Duyuruya https://www.ilan.gov.tr/ilan/1090291/kamu-akademik-personel-akademik-personel-alimlari-saglik-bilimleri-universitesi-553-kadroya-akademik-personel-alimi-yapacak adresinden ulaşılabilir.