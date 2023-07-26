Sağlık-Sen toplu sözleşme taleplerini açıkladı 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerine 1 Ağustos'ta başlanacak. Bu aşamada Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, nöbet ücretlerinin ortalama 3 kata kadar artırılmasını da içeren taleplerini dile getirdi.

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AA

Kumu çalışanları ve emeklilerinin maaş zammı Toplu Sözleşme ile belirlenecek.

Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinden önce Sağlık-Sen, sabit ek ödemelerde artış yapılmasını, nöbet ücretlerinin ortalama 3 kata kadar artırılmasını, tüm sağlık çalışanlarının icap nöbet ücretinden yararlanmasını talep etti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 7'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlık ve sosyal hizmet koluna dair taleplerini, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

2024 ve 2025 yılı için maaş artırımı talepleri

Bağlı konfederasyonları Memur-Sen'in toplu sözleşmede 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış talep ettiğini anımsatan Doğan, 2025 yılı için refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış talep edildiğini belirtti.

"Gece tazminatı ödenmesini teklif ediyoruz"

7'nci Dönem Toplu Sözleşme taleplerinin 109 maddeden oluştuğunu belirten Doğan şunları kaydetti:

Sabit ek ödemelerde artış yapılmasını, nöbet ücretlerinin ortalama 3 kata kadar artırılmasını, tüm sağlık çalışanlarının icap nöbet ücretinden yararlanmasını istiyoruz. Sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödenmesini, ek ödeme tavan oranlarının artırılmasını, taban ödemelerin artırılmasını teklif ediyoruz. Taban ödemenin emekliliğe yansıtılmasını, özel hizmet tazminatının artırılmasını, koruyucu giyim ve donanım malzemesi yardımı verilmesini talep ediyoruz.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için kreş yardımı teklifi

14 Mart Tıp Bayramı'nda bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına ikramiye verilmesini, aile hekimliği tavan, teşvik ve destek ödemelerinin artırılmasını, sosyal hizmet tazminatının artırılmasını istiyoruz. Üniversite hastanelerinde görevli personele kurumlar arası yer değişikliği hakkı verilmesini, teşvik ek ödemelerinin artırılmasını, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için kreş yardımı verilmesini teklif ediyoruz.

Tüm çalışanlara toplu taşımada indirim talebi