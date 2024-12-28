Sağlık sigortalarında asgari teminat limitleri

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), vize ve ikamet izni taleplerinde yaptırılacak sağlık sigortalarında asgari teminat limitlerini güncelledi.

"Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge"si ile ilgili olarak SEDDK'dan yapılan açıklamada, genelge ile anlaşmalı ve anlaşmasız sağlık kuruluşlarındaki yıllık asgari teminat limitlerinin günümüz koşullarına uygun şekilde güncellendiği belirtildi.

"20 KAMU HASTANESİ İÇİN ÖZEL TEMİNAT LİMİTİ BELİRLENDİ"

Ayrıca, ülke genelindeki 20 kamu hastanesi için özel teminat limiti belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu açıklama yapıldı:

Sigortanın teminat kapsamında değişiklik yapılarak poliçelerde asgari bir standart sağlanması amacıyla ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin sağlık hizmetlerinin teminat dışında bırakılmaması düzenlendi.

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