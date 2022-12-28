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    Sağlık sigortasında bazı sigortalıların borçlarına af geldi

    375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında özel durumları bulunan yabancı ve vatandaşların bir kısmının genel sağlık sigortası borçlarına af getirildi.
    • 28.12.2022 - 09:24
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    Sağlık sigortasında bazı sigortalıların borçlarına af geldi

    Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan torba yasa olarak da bilinen, elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunda bazı sigortalılara özel, genel sağlık sigortası (GSS) ile ilgili af da yer alıyor.

    Oturma izni almış yabancılar ve başka ülkede  sigortadan yararlanma hakkı bulunmayanlar

    Yasayla birlikte, Türkiye'de oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler ile başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşların genel sağlık sigortası borçlarına ilişkin düzenleme yapıldı.

    Prim, gecikme cezası ve gecikme zammı alınmayacak

    Buna göre, burslandırılan uluslararası öğrenciler hariç olmak üzere bu kapsamdaki kişilerin genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

    Sağlık sigortasında bazı sigortalıların borçlarına af geldi #1

    Ödemeler geri verilmiyor

    Bu maddenin yayınlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek.


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