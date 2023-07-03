Sağlık turizmi hedef büyüttü! 2023 hedefi 1,8 milyon turist Türkiye'de turizm çeşitliliği hedefleri bir bir yerine getiriliyor. Sağlık turizminde de gerçekleştirilecek yeni bir hedef açıklandı.

AA

Türkiye, son yıllarda sağlık turizminde önemli bir aşama kaydetti.

Dünyada sağlık turizme için bilgi birikim ve ekipman üstünlüğü aranıyor.

Özellikle sağlık turuzminde güvenli olmak ve referansı bulunmak tüm bu değerlerin üzerinde bir karşılık görüyor.

Türkiye de bu anlamda sağlık turizmi alanında dünyanın en önemli destinasyonlarından biri

2023 hedefi 1,8 milyon turist

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, konu ile ilgili hedefi şu sözlerle açıkladı:

2023 yılında yaklaşık yüzde 30 artışla 1,8 milyonun üzerinde sağlık turisti almayı bekliyoruz. Keza sağlık turizmi gelirinde de artış yaşanmasını öngörüyoruz.

"Sağlık turizminde ziyaretçi sayısı 2022'de 1,4 milyonu aştı"

Bağlıkaya, TÜİK verilerine göre, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla birlikte Türkiye'ye sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçi sayısının geçen yıl 1,4 milyonu aştığını hatırlattı.

Bu yıl yukarı yönlü ivmenin devam ettiğini aktaran Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ocak-Mart 2023'te ülkemize sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçi sayısı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 37,5 artarak 474 bin 114'e yükseldi. Sağlık turizmindeki yükselişin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz.

Türkiye'de yapılması tercih edilen sağlık işlemleri

Türkiye'de sağlık turizmi kapsamında gelen uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşları; kadın hastalıkları, iç hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz oluşturuyor. Bunların dışında saç ekimi, estetik ve güzellik uygulamaları da yoğun şekilde ilgi görüyor.

"Sağlık turizminden elde edilen gelir ilk çeyrekte yüzde 10,7 artarak 453 milyon 714 dolar oldu"

Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında çift haneli rakamlarla büyüdüğünü belirterek, şu değerlendirmede bulundu: