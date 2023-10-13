Sağlık turizminde yıl sonu hedefi 3 milyar dolara çıktı Turizmciler bir araya gelerek Türkiye'deki sağlık turizmini masaya yatırdı. Uluslararası temsilcilerin önerisi, Türkiye'deki olanakların anlatılması gerektiği oldu.

AA

Dünyadaki sağlık turizminin gelecek 10 yılda 10 misli büyüyeceği düşünülüyor. Türkiye, sağlık turizmi konusuna milli bir politika gözüyle bakıyor.

Uluslararası Aestheticstanbul Sempozyumu Onursal Başkanı Prof. Dr. Foad Nahai'nin görüşüne göre, Türkiye "dünya standartlarında cerrahi" denilen seviyeye yükseldi.

Sempozyumun ülke direktörü Op. Dr. Bülent Cihantimur ise geçen sene 2,2 milyar dolar gelir elde edilen sağlık turizminde atılacak küçük adımlarla bu sene 3 milyar dolar gelire ulaşılabileceğini belirtti.

"Sağlık turizmi söz konusu olduğunda Türkiye'ye büyük bir ilgi var"

Geçen sene 2,2 milyar dolar gelir elde edilen sağlık turizminde atılacak küçük adımlarla bu sene 3 milyar dolar gelire ulaşılabileceğini söyleyen Cihantimur, şu değerlendirmede bulundu:

Estetik International olarak sağlık turizmi konusuna milli bir politika gözüyle bakıyoruz. İnanıyoruz ki bu sempozyum, sağlık turizmimizin gelişmesi için büyük bir adım anlamına geliyor. Dolayısıyla bakanlıklar ve kurumlarla eş güdüm içinde dünyanın dört bir yanından sağlık turizmine yönelik karar vericileri ülkemizde ağırlayarak Türkiye’nin bu alandaki farkını anlatabilir, ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlayabiliriz.

"Türkiye, 'dünya standartlarında cerrahi' seviyesine yükseldi"

Uluslararası 5. Aestheticstanbul Sempozyumu Onursal Başkanı Prof. Dr. Foad Nahai de, Türkiye'nin 'dünya standartlarında cerrahi' seviyesine yükseldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

Türk plastik cerrahlardan gelen yayınlarda gördüklerim diğer ülkelerde yapılan işlere benziyor. Türkiye muhtemelen lider konumda. Hepimiz birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki plastik cerrahi seviyesinin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)