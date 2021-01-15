Sağlık ürünleri ihracatı hazır giyim sektöründe itici güç oldu

Geçen yıl salgının etkisine rağmen 17 milyar 143 milyon 441 bin dolar ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 2021 yılında bu rakamı yüzde 10 artırmayı hedefliyor.

Geçen yıl 203 ülke ve 14 serbest bölgeye ihracat yapan hazır giyim sektörü, bu satışlardan 17 milyar 143 milyon 441 bin dolar ülke ekonomisine katkı sağladı.

11 milyar 760 milyon 85 bin dolar dış satımın yapıldığı ilk 10 ülke arasında Avrupa'dan 7, Asya'dan 2 ve Amerika'dan 1 devlet yer aldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Hazır giyim sektöründe en fazla dış satım yapılan ülke, 3 milyar 140 milyon 531 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 2 milyar 20 milyon 776 bin dolarla İspanya, 1 milyar 897 milyon 245 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

Geçen yıl gerçekleştirilen plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyası ihracatı ise bir önceki seneye oranla yüzde 4 bin 613 artışla 903 milyon 634 bin dolara çıktı.

TIBBİ MASKE DIŞ SATIMI

Tek kullanımlık tıbbi maskeler ürün grubunun yer aldığı diğer hazır eşyanın ise 2019'da 118 milyon 867 bin dolar olan dış satımı, 2020'de yüzde 315,4 artışla 493 milyon 818 bin dolara yükseldi.

Salgın döneminde bu iki sektör 2020'de toplam 1 milyar 397 milyon 452 bin dolarlık dış satımıyla hazır giyim ve konfeksiyon ihracatına itici güç sağladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, sektör olarak 2020 yılı için yüzde 10 büyüme hedefini koyduklarını, ocak-şubatta yüzde 8'in üzerinde bir artış sağladıklarını fakat salgından dolayı mart-nisan-mayısta dramatik düşüşler yaşandığını söyledi.

İHRACATTA LİDER SEKTÖR

Hazirandan sonra ortaya konulan performansın tarihe not düştüğünü belirten Gültepe, "Özellikle haziran-temmuz-ağustos aylarında şimdiye kadarki tarihlerde olmayan rekorları kırdık. Ayrıca ağustostaki performansla ihracatta lider sektör olduk. Pandemi sonrasında ortalama yüzde 15-20 arasında küçülme beklerken toplamda yüzde 3,3 oranında bir küçülme yaşandı ki bence çok büyük bir başarıydı." dedi.

Gültepe, salgın döneminde istihdamı artıran sektör olduklarını dile getirerek, yaklaşık 600 bin kişiye hazır giyim sektöründe istihdam sağlandığını, bu sayının tekstil sektörü ile 1 milyonu, perakende ile de 2 milyonu bulduğunu kaydetti.

"İHRACATIN ARTMASINA SAĞLIK ÜRÜNLERİNİN KATKISI VAR"

Salgına rağmen ihracattaki başarılarını sağlayan etmenlere değinen Gültepe, özellikle salgında tedarik zincirinde bir değişiklik olduğunu belirtti. "İhracatın artmasına sağlık ürünlerinin büyük bir katkısı var." diyen Gültepe, şöyle devam etti:

“HAZIR GİYİMİN İTME GÜCÜ TAMAMEN KORUYUCU ELBİSE VE MASKE İHRACATINDAN KAYNAKLI”

"Şu anda kullandığımız maske ve tulum elbisenin ihracat rakamını göz ardı etmemek lazım. Yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolar civarında bir ihracat oldu 2020 yılında, önceki senelerde böyle bir ihracat yoktu. Aslında hazır giyimin itme gücü tamamen koruyucu elbise ve maske ihracatından kaynaklı. Bunları çıkardığınız zaman yüzde 10 küçülme söz konusu toplamda. Bu maske ve koruyucu elbiseden gelen yüzde 7'lik katkı ihracata ivme etkisi yarattı. Bu anlamda da özellikle sektörün yapmış olduğu yatırımlar göz ardı edilemez. Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim gücü ve altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor."

Gültepe, sektörün çevrim içi kanallara ve e-ticarete ayak uydurduğunu, yatırımlar yapıldığını belirterek, "2021 yılında en az yüzde 10 büyümeyle 19 milyar dolara yakın bir ihracat yapabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.