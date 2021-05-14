Sağlıklı tatil isteyen yabancı turistler Türkiye'den ev satın aldı

Koronavirüs salgını öncesinde Türkiye'ye gelme alışkanlığı olan ve otellerde rahat eden yabancı turistler, salgın sonrasında daha güvenli olması açısından ev satın almaya yöneldi.

Koronavirüs sebebiyle otellerde konaklamaktan çekinen yabancı turistler güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'den ev satın alarak yaz tatillerini geçirmeye hazırlanıyor.

YABANCILAR EN ÇOK İSTANBUL, ANTALYA, ANKARA, MERSİN VE BURSA'DAN EV SATIN ALDI

Koronavirüs sebebiyle otellerde konaklamaktan çekinen yabancı turistler güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'den ev satın alarak yaz tatillerini geçirmeye hazırlanıyor. Geçen yıla nazaran Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları yüzde 416 artış gösterdi. Başta İstanbul olmak üzere Antalya, Ankara, Mersin ve Bursa'da yabancıların ve gurbetçilerin satın alıp sadece yaz mevsiminde geldiği daireler tatilcilerin gelmesini bekliyor.

YABANCILARA YAPILAN KONUT SATIŞLARI YÜZDE 416 ARTTI

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi.

EN FAZLA İRAN VATANDAŞLARI EV ALDI

Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye'den 557 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 546 konut ile Irak, 402 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 188 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.