Sağlıksız gıda listesine yenileri eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler ve teklikle tahşiş yapılan ürünlerin listesini 11 Eylül 2025 itibarıyla yeniledi.

YAPILAN HİLELER

Yeni listede dereotlu eritme peynirinde natamisin tespit edildi.

Ginseng chocolatede ilaç etken maddesi tespiti yapıldı.

Sumakta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu.

Tam yağlı tulum peynirinde bitkisel yağ tespiti,

Tam yağlı olgunlaştırılmış topak peynirde koyun sütü tespit edilmemesi,

Tam yağlı ayçekirdeğinde ve mısır çeşnili taze eritme peynirinde nişasta tespiti,

Çiğ börek harcında sakatat (kalp) tespiti.

Dana dilimli sosiste kanatlı eti tespiti.

Isıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti.

Isıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti tespiti.

Isıl işlem görmüş sucukta sakatat (dil) tespiti.

Gurme dana sucukta sakatat (baş eti) tespiti.

Isıl işlem görmüş piliç parmak sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti.

Isıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti.

Dana sucukta sakatat (dil) tespiti, sakatat (kalp) tespiti.

Siirt pervari tat bal petekli akasya çiçek balı taklit veya tağşiş tespiti.

Ayvalık soğuk sıkım taş baskı natürel sızma zeytinyağı tohum yağları karıştırılması tespiti.

Tam yağlı göbek kaşar peynirinde eritme tuzu tespiti.

Tam yağlı kaşar peynirinde eritme tuzu tespiti.

Taze kaşar peynirinde (600 gr) eritme tuzu tespiti.

Tereyağında yağ oranının düşük olması.

Tam yağlı kaşar peynirinde yağ oranının düşük olması.

HİLELİ ÜRÜN LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN ULAŞMAK TIKLAYINIZ