SAHA EXPO'da imzalanan anlaşma miktarı 1 milyar doların üzerine çıktı

SAHA EXPO kapsamında 1 milyar doların üzerinde anlaşma yapıldı ve bu anlaşmaların yüzde 60’tan fazlası ihracata yönelik oldu.

SAHA İstanbul, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, kapılarını halka açtı.

Burada; Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayisinin öncüleri olan yerli markalar en yeni projelerini ve ürünleri ilk kez sektörün profesyonelleri ile buluşturdu. Toplamda 80 bin kişi fuarı ziyaret etti.

Fuara, 567 yerli firma ve 57 ülkeden 390 yabancı firma katıldı



Fuarın son günündeki değerlendirme toplantısına katılan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, çok katılımlı ve etkileşimli bir fuar yaşadıklarını belirterek, fuara, 567 yerli firma ve 57 ülkeden 390 yabancı firmanın katılım gösterdiğini söyledi.





"1 milyar doların üzerinde anlaşma yapıldı"



Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan Bayraktar, SAHA EXPO kapsamında 1 milyar doların üzerinde anlaşma yapıldığını belirterek, "Bu anlaşmaların yüzde 60’tan fazlası da ihracat eksenli anlaşmalar." dedi.

Fuarın alanı kısa zamanda genişledi

3 yıl önce SAHA EXPO’nun 10 bin metrekarelik bir alanda yapıldığına dikkati çeken Bayraktar, "Bu sene SAHA EXPO 60 bin metrekare kapalı alanda düzenlendi. 268 resmi delegasyon fuara katılım gösterdi. 112 ticari delegasyon katılım sağladı." diye konuştu.

SAHA EXPO'da 114 anlaşmaya imza atıldı

Bayraktar, bu yıl SAHA EXPO'da 114 anlaşmaya imza atıldığının altını çizerek, "Rakamsal olarak 1 milyar doların üzerinde bir anlaşmaya imza atıldı. Bu anlaşmaların yüzde 60’tan fazlası da ihracat eksenli anlaşmalar. Dolayısıyla ekonomik anlamda da SAHA EXPO çok önemli bir momentum etkisini de göstermiş oldu. Hedefimiz 2024 yılının ekim ayında 60 bin değil 80 bin metrekare alanda bu fuarı gerçekleştirmek." şeklinde konuştu.

"Savunma sanayisi gelişince fuarın kapsamı da gelişti"

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş ise Savunma Sanayisi alanındaki gelişim süreciyle fuarların amaçlarının değiştiğini vurguladı. Türkiye'nin eskiden pazar bir ülke olduğuna değinen Keleş, "Türkiye mal satmak için fuarlara gelinen bir ülkeydi. Savunma Sanayisi alanında gerçekleşen gelişmelerle olayın yönü değişti. Yabancı firmaları Türkiye’ye katılımcı 57 ülke ile temasa geçmesi için getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Artık Türk firmaları fuarda satış yapıyor

Yabancıların Türk firmalar ile iş geliştirmesi için gelmesini istediklerini söyleyen Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu fuar artık Türkiye için yeni nesil bir fuar. Bu fuarda firmalarımız dışarıya mal satacaklar. Yabancılar kendi aralarında iş geliştirecekler. Bu fuarda dünyada hiç bir fuarda olmayan bir hizmet vermek istiyoruz. Katılımcı her firmaya özel fuar istihbaratı dağıttık. Firmalara özel analizler verdik. Yani firmalara danışmanlık hizmeti vermiş oluyoruz. B2B portalını açtık."





Fuar metaversede devam edecek

Keleş, 2022 yılında da SAHA EXPO’nun fiziki fuardan sonra hibrit olarak icra edileceğini belirterek, "Fuarımız 01 Kasım 2022-01 Şubat 2023 tarihleri arasında metaversede yapılacak. Bir şekilde fuara katılamayacak kişiler böylelikle fuara katılım sağlayabilecek, ürünleri görebilecek ve canlı toplantılar yapabilecek. Burada da yine dünyada bir ilki yapıyoruz." ifadelerini kullandı.