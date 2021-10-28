Döviz kurlarındaki artışların çözümünü cari açık üzerinden değerlendiren Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, ihracatla döviz kurunun düzeleceğini söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son Enflasyon Raporu'na ilişkin sunum yaptı.

Açıklanan raporda, bir önceki enflasyon raporunda yüzde 14,1 olan yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 18,4'e yükseltildi.

Açıklamalar sonrası gazetecilerin sorularına yanıt veren Kavcıoğlu, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası kararı sonrası artan döviz kurlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Financial Times muhabirinin "Dolar rekor seviyeye geldi döviz rezervi kullanılacak mı?" sorusunu cari denge üzerinden yanıtlayan Kavcıoğlu, şu ifadeleri kullandı;

Şahap Kavcıoğlu: Cari denge sağlandığında kur üzerinde denge sağlanacak VİDEO

"KUR ARTIŞININ FAİZ İNDİRİMİ İLE ALAKASI YOK"

"Kur artışının, daha önce de ifade etmiştim yanlış anlaşıldı ama sadece faiz indirimleriyle gerçekleşmediğini ifade etmiştim. Gelişmekte olan ülkeler dolar karşısında doların güçlenmesiyle Fed kararlarıyla değer kaybı yaşıyor. Bizim de faiz indirimi dönemimizde dolar endeksi yükseldi.

Gelişmekte olan ülkeler değer kaybetti. Biz de faiz indirimimiz ayırdığınızda diğerlerine göre daha az etkilenen ülkelerden olduk. Daha sonra kendi içimizde kurdaki değer kaybı diğerlerine göre fazla oldu.

"CARİ DENGE İLE KUR DA DENGEYE GELECEK"

Kur hedefi veya kura göre bir şey belirlemiyoruz. Cari denge sağlandığında kur üzerinde de denge sağlanacaktır. Kur bir hedefi veya müdahale gibi bir şeyimiz yok. Serbest piyasada kur dengesini verecektir. Türkiye'nin sorunu cari açıktır. Cari dengeyi sağlayacağımız zaman kur üzerindeki baskı da azalacaktır, dengeye gelecektir. Tüm politikalarımızı bu çerçevede oluşturuyoruz. Kur inşallah dengeye gelecektir."