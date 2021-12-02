Şahap Kavcıoğlu: Cari işlemler dengesi ağustos ve eylülde fazla verdi

Şahap Kavcıoğlu: Cari işlemler dengesi ağustos ve eylülde fazla verdi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla yaptığı görüşmede, cari işlemler dengesinin ağustos ve eylül aylarında fazla verdiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün yatırımcılarla bir araya geldi.

Video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştiren Şahap Kavcıoğlu, toplantıda şu açıklamalarda bulundu:

"Para politikası ticari kredileri olumlu etkiledi, fakat kredi büyümesi ortalamaların altında seyrediyor.

Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.

Cari işlemler dengesi ağustos ve eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti.

İhracatı artıracak uygulamaları önemli buluyoruz.

Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir.



Rezervlerimizi kararlı bir şekilde artırmaya devam edeceğiz.

Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022'nin ilk yarısında gözlemleyeceğiz.

Artan emtia fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı unsurlar ortadan kalktığında enflasyon gerileyecektir.

AYRINTILAR GELECEK...