Şahap Kavcıoğlu'na başarılı olduğunuzu düşünüyor musunuz sorusu

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, kendisine yönlendirilen başarı sorusuna "Enflasyon varsa sorun vardır, orada başarı yoktur" diyerek cevap verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-IV’ün tanıtımı amacıyla Banka İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda enflasyon tahmin aralığının orta noktaları 2022 sonunda yüzde 65,2, 2023 sonunda yüzde 22,3 ve 2024 sonunda yüzde 8,8 seviyeleri olarak açıklandı.

"Enflasyon istediğimiz noktaya en kısa zamanda gelecek"

Toplantının sonunda gerçekleşen soru-cevap kısmında Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon çarşı pazarda hissediliyor, kendinizi başarılı hissediyor musunuz?" sorusuna enflasyonun istenen noktaya en kısa zamanda geleceğini aktararak şöyle konuştu:

"Enflasyon bizim de hükümetin de en önemli sorunların başında geliyor. Çözüm noktasında bütün kurumlarımız, paydaşlarımız ve Bakanlıklarımız çok yoğun bir şekilde, büyük bir koordinasyonla enflasyonu aşağıya getirilmesi noktasında önemli tedbirler önemli kararlar alarak yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki bir sorun. Enflasyonla ilgili şu anda geldiğimiz noktada Merkez Bankası olarak yaşananlara baktığımızda dediğiniz gibi de değerlendirebiliriz ama bütün dünyada yaşananları baz aldığımızda hepsini birlikte değerlendirmek lazım. Enflasyonun o noktaya gelmesinde tabii ki biz kendimizi çok başarılı sayamayız. Ama enflasyonun şu an yönetilmesi ve aşağıya getirilmesi noktasında aldığımız kararlar uyguladığımız politikalar inşallah bizi başarılı kılacak.

Çalışıyoruz

Ve halkımızın bu anlamdaki sıkıntılarını çok kısa sürede çok daha olumlu bir şekilde hissedecekleri oranlara getirmeye gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Bunun farkındayız.

Enflasyon varsa orada sorun vardır

Özellikle gelir noktasında vatandaşın yani bütün kesimler için enflasyon varsa orada sorun vardır, orada başarıyı konuşmak doğru değil, böyle bir yaklaşım da doğru değil. Ama başarılı olmak için vatandaşımızın bu sıkıntılarını çok yakından takip ediyoruz, biliyoruz, hissediyoruz. Ve en kısa sürede de bunu çözerek vatandaşımızın daha müreffeh ve daha mutlu hissetmesini sağlayacak tedbirleri alıyoruz. Bunun sonucu da kısa sürede göreceğimizi de çok rahat buradan bildireyim.

Başarılı olacağımıza inanıyoruz

Biz başarılı olacağımıza inanıyoruz ve çalışmalarımız bu yönde çok yoğun bir şekilde sürüyor. Çok kısa sürede inşallah sonuç alacağız. Bu metinde de ifade ettiğim gibi aldığımız tedbirler, şu an yaşananlar ve gelişmeler bunu çok rahat göstermektedir.

Halkımız rahat olsun

Halkımız da rahat olsun, siz de rahat olun. Enflasyon, istediğimiz noktaya hızlı bir şekilde." diyerek cevap verdi.

"Enflasyonu da süreç içinde hızlı bir şekilde aşağıya getirmeyi planlıyoruz"

Kavcıoğlu, diğer basın mensuplarının enflasyonla ilgili sorularına kasım ayından sonra daha keskin bir düşüşün başlayacağını ileterek "Üretim artınca finans erişimle birlikte fiyatlara yansıyacak. İstihdamın artması da bu politikada öngördüklerimiz arasında yer alıyor. Türkiye, son üç dönemdir cari fazla veriyor. Dolayısı ile cari fazla veren bir ülke olarak dolar kurunun da baskısının azalması fiyatlara yansıyacaktır. Sürdürülebilir fiyat istikrarın sağlanacak. Enflasyonu da süreç içinde hızlı bir şekilde aşağıya getirmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.