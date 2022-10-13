Şahap Kavcıoğlu: Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, ATO'yu ziyareti sırasında resesyon konuşulmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten bir açıklama yaparak faiz ve kredi sistemine değindi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

Kavcıoğlu, dünya ekonomisindeki gelişmelere değindiği konuşmasında, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin resesyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye"

Şahap Kavcıoğlu, burada, Avrupa başta olmak üzere bir çok ülkenin resesyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye.” dedi.

"Son beş yılın ortalamasına baktığımızda en düşük faiz oranlarının uygulandığını görüyoruz"

Yatırım ve üretim ortamını desteklemek üzere ekonomi politikalarının icra edildiğini aktaran Kavcıoğlu, "Son beş yılın ortalamasına baktığımızda en düşük faiz oranlarının uygulandığını görüyoruz. Sadece kredi faizinde değil, mevduat faizinde de devlet tahvilinde de en düşük oranlar geçerli. Merkez Bankası politika faizi yüzde 12, Hazine yüzde 9,9 ile borçlanıyor." dedi.

"Türk Lirası'nın payı artırıldı"

Kavcıoğlu, konuşmasında 2021 yılının son çeyreğinden itibaren uygulamaya alınan para politikası ve makro ihtiyati tedbirler ile kredi kompozisyonunda Türk Lirası'nın payının arttığını bildirdi.

"Uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman imkanı"

Kavcıoğlu, KOBİ, esnaf ve tarım kredileri gibi krediye erişim imkanı daha sınırlı olanların, uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman imkanına kavuşarak faaliyetlerini sürdürülebilir bir yapıda devam ettirmelerinin amaçlandığını anlattı.

"Selektif kredi anlayışını uygulamaya başladık"

Kavcıoğlu, "Makro ihtiyati politikalarla yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışını uygulamaya başladık." dedi.

"Ticari kredi faizleri yüzde 18'e gerileyecek"

Kavcıoğlu, 2021 yılında ortalama yüzde 23 civarında olan ticari kredi faizlerinin yüzde 18 seviyesine gerilediğini bildirdi.