Petrol
104.93
6.55%
Euro
15.86
-0.67%
Dolar
14.60
-0.45%
Altın
926.85
0.62%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
589.589
-2.16%
BTXN Coin
31.47
-1.06%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Şahap Kavcıoğlu, TİM yönetimiyle görüştü

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, video konferans yöntemiyle TİM yönetimiyle buluştu. Toplantıda ihracat hedefleri, savaşın ihracata etkileri gibi birçok önemli konuya değinildi.
    • 12.04.2022 - 18:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şahap Kavcıoğlu, TİM yönetimiyle görüştü

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, video konferans yoluyla TİM yönetimiyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

    Bu yılın ikincisi düzenlenen toplantıya birlik başkanları katıldı.

    Ukrayna-Rusya savaşının etkileri görüşüldü

    İHA'ya göre toplantıda yılsonu ihracat hedefleri, 2022 ilk çeyrek ihracat verileri, bölgesel sorunların ihracata etkileri başta olmak üzere birçok konu konuşuldu.

    Ukrayna-Rusya savaşı etkilerinin minimum düzeye düşürülmesi konusunda fikir alışverişi yapıldı.

    TİM Başkanı Gülle açıklama yaptı

    TİM Başkanı İsmail Gülle, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun katılımlarıyla bu yılın 2. istişare toplantısını gerçekleştirdik. Birlik Başkanlarımızın da katıldığı toplantıda; 2022 ilk çeyrek ihracat verileri, bölgesel sorunların ihracata etkileri olmak üzere birçok konuyu istişare ettik."

    Şahap Kavcıoğlu, TİM yönetimiyle görüştü #1


    İlginizi Çekebilir

    Dünya Harikaları kitabı minik okurları yolculuğa çıkartıyor
    Kitap

    Dünya Harikaları kitabı minik okurları yolculuğa çıkartıyor

    'Ukrayna, İstanbul'da varılan anlaşmadan saptı'
    Dünya

    'Ukrayna, İstanbul'da varılan anlaşmadan saptı'

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Görüş Bildir