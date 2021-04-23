Şahap Kavcıoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, muhalefetin 128 milyar dolar yalanı hakkında açıklama yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TRT Haber, CNN TÜRK, A Haber ortak canlı yayınında gündeme dair merak edilen soruları yanıtlıyor.

Kavcıoğlu'na, muhalefetin ortaya attığı 128 milyar dolar iddiası soruldu. Kavcıoğlu, şu ifadelerle yanıt verdi:

"IMF'NİN 110 MİLYAR DOLAR YARDIMI SÖZ KONUSU"

"2018-2019 ve 2020 yıllarına baktığımızda bu tartışmalar aslında daha değer kazanıyor. 2020 yılında dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yatırımların azaldığını görüyoruz. Merkez Bankası'nın da bu yatırımlardan aldığı pay da doğal olarak azalıyor. IMF'nin az gelişmiş ülkelere 110 milyar dolar yardımı söz konusu.

Bunlar keyfi keder olan işler değil. Dünya birçok kriz yaşadı ama 2020 pandemi krizi dünyayı çok kötü şekilde etkiledi. Daha önceki krizlerin bir altyapısı vardı. Ama pandemi krizi insanların ne yapacağını bilmediği, ülkelerin kapandığı bir dönemi yaşıyoruz.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklama yapıyor VİDEO



"DÖNEM DÖNEM TÜRKİYE'NİN YAŞADIĞI KRİZLER VAR"

Bu ortamda Türkiye biraz daha ayrışıyor. Türkiye'nin 2013'ten sonra yaşadıklarına baktığımızda, daha sonra 2016'daki hain işgal girişimi, uçak krizi... Dönem dönem Türkiye'nin yaşadığı krizler var. 2018'de ortaya çıkan kur atakları ortaya çıktı. IMF'ye gidilecek, gitmek zorunda olduğu haberleri yapılmaya başladı. Türkiye bu süreci hem sağlık hem de para ve mali konularda iyi yönetti.

"128 MİLYAR DOLAR İLE CARİ AÇIĞI FİNANSE EDİLDİĞİ KONUŞULDU"

Sosyal yardımlara gelindiğinde, devlet vatandaşımızın yanında oldu. Bu dönemi atlatırken yapılanları göz ardı edemeyiz. 2019 artı bir cari fazla verdik. 128 milyar dolar ile cari açığı finanse edildiği konuşuldu. Merkez Bankası olarak verdiğim rakamlar nettir ve doğrudur. Pandemi döneminde dünyada yaşananlarla beraber Türkiye'de yaşananlarda bir döviz talebi ya da yabancı insanlar ülkesine dönecek, bu parayı istiyor."

Şahap Kavcıoğlu: Bunların hepsini kendi dönemi içerisinde değerlendirmek lazım VİDEO