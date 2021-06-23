Şahap Kavcıoğlu'ndan Türkiye Bankalar Birliği ziyareti

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği'ni ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, dün akşam saatlerinde Türkiye Bankalar Birliği'ne (TBB) ziyarette bulunarak küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

KAVCIOĞLU, TBB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, TBB'yi ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede, küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler değerlendirildi. Yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler konusunda karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının, verimli ve yararlı geçtiği vurgulandı.

BANKA YÖNETİCİLERİ İLE SWAP ANLAŞMALARI KONUŞULDU

Reuters'ın haberine göre Kavcıoğlu'nun, dün bir araya geldiği TBB üyesi banka yöneticilerine, swap anlaşması yapılması için 4 ülkeyle görüşmelerin sürdüğünü ve 2 ülkeyle anlaşmaya yakın olduklarını söylediğini bildirildi.

“SIKI PARA POLİTİKASI UYGULAMASI DEVAM EDECEK”

Toplantıda rezervlerin güçlendirilmesi hedefine bağlı oldukları dile getiren Kavcıoğlu, sıkı para politikası uygulamasının devam edeceği, TL'nin değerinin korunması için önümüzdeki dönemde bankalarla iş birliği içinde çalışacağı, TL'nin itibarını artırma konusunda bankalarla istişare ederek zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişiklikler yapabileceği ve TL'nin değerinin korunması için gereken politika adımlarının atılacağı mesajı verdi.