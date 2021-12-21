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- Şahap Kavcıoğlu'nun halay görüntüsü yeniden gündemde
Şahap Kavcıoğlu'nun halay görüntüsü yeniden gündemde
Döviz kurlarındaki düşüşün ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Bayburt'ta halay çektiği görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.
- Haber Merkezi
- 21.12.2021 - 01:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yapğtığı açıklamalar, piyasalarda döviz baskısını biraz olsun hafifletti.
Erdoğan'ın açıklamalarının yansımalarına vatandaşlar da ilginç tepkiler vererek sosyal medyada paylaştı. Bunlardan biri de Bayburt'tan.
KAVCIOĞLU'NUN HALAY VİDEOSUNU PAYLAŞTILAR
Türk Lirası'nın dolar karşısında kısa sürede %23 değer kazanması üzerine Bayburtlular, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun halay çektiği eski videoyu yayınlayarak kendisini kutladılar.
Şahap Kavcıoğlu'nun halay görüntüsü yeniden gündemde - VİDEO