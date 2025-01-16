Şahinbey Belediyesi kararlı: İlçede bozuk ve günü geçmiş ürün satılmayacak

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Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, halkın sağlığını hiçe sayan marketlere müsaade etmeyerek son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki zincir marketin şubesine 3 gün kapatma cezası uyguladı.

Belediye zabıta ekiplerinin tarihi geçen ürün satan zincir marketlere uyguladığı bu ceza sosyal medyada olumlu tepkiler alarak yankı uyandırdı.

Bu kez denetimlerde kapatma cezaları verildi, verilen cezanın içeriği o marketin dış cephesine pankartla asılarak hakla ilan edildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, amaçları, kullandıkları yöntem ve yaşanan süreçle ilgili Ensonhaber'e bilgi verdi.

"BOZUK ÜRÜN SATANLAR 2 KEZ DEĞİL 10 KEZ DÜŞÜNSÜN"

Mehmet Tahmazoğlu, Ensonhaber'e yaptığı açıklamada ilçelerinde son kullanma tarihi geçmiş ya da bozuk ürün satmak isteyenlerin, bundan sonra 2 defa değil en az 10 defa düşünmeleri gerektiğini belirterek, bunlara asla izin verilmeyeceğini net bir dille ifade etti.

ŞAHİNBEY BELEDİYE MECLİSİ'NDE KARAR ALINDI

Mehmet Tahmazoğlu, halkın sağlığı ile oynayan işletmelere yönelik olarak para cezası yerine direkt kapatma cezası uygulanacağı doğrultusunda Belediye Meclisi'nin karar aldı.

Yeni karar ile birlikte son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk gıda satan işyerlerini; birinci tespitte 3 gün, ikinci tespitte 1 hafta kapatılacağı, bu usulsüzlük 1 yıl içerisinde 3 defa tekrarlanırsa o işyerinin ruhsatının iptal edeceği açıklandı.

KARAR MARKETLERE BİLDİRİLDİ

Bu konuda marketlere tebligatta bulunuldu, uyarılara rağmen uygunsuzluklarla karşılandığını ifade etti.

"KARARLIYIZ"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, marketlerde insan sağlığına aykırı uygulamaların yapılmasına izin vermeyeceklerini ve bu konuda kararlı olduklarını bildirerek şu açıklamada bulundu:

Halkımızın sağlığı, esenliği, huzuru her şeyin üzerinde. Biz zabıta ekiplerimizle birlikte özellikle son 6 aydaki yapmış olduğumuz denetim sayısı 31 bin 582. Bu denetlediğimiz iş yerleri arasında 3 bin 520 iş yerine yasal işlem uyguladık, yani mutlaka bir problemle karşılaştık. Son 6 ayda 180 bin 569 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün aldık ve bunların hepsine el koyarak imha ettik. Ayrıca 29 ton 937 kilogram da bozuk gıdaya el koyduk ve burada gördük ki bu uygunsuzluk sürekli devam ediyor. Son bir ayda aynı markette gördük ki 4 defa son kullanma tarihi geçmiş ürün yakaladık.

"VERİLEN CEZALAR YETERLİ OLMAYINCA YENİ KARAR ALDIK"

Verdiğimiz cezalar caydırıcı olmuyordu. Baktık olmuyor, belediye olarak ocak ayın başında Meclis kararı aldım. Dedim ki 'bundan sonra son kullanma tarihi geçmiş ya da bozuk ürün satan market ve işlerlerine birinci tespitte 3 gün, ikinci tespitte 7 gün, eğer bir yıl içinde üçüncü defa tespiti yapaksak o iş yerini tamamen kapatıyoruz. Ve bu kararımızı bütün marketlere bütün iş yerlerine tebliğ ettik. Ve son bir hafta içinde 608 markete bu tebligatımızı göndererek, incelemelerimizi yaptık.

"İŞİN CİDDİYETİNİ ANLAMAYANLAR VAR"

Fakat görüyoruz ki bazı işletmeler hala bu işin ciddiyetini anlamamış. Hala son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaya devam ediyorlar. Biz de bu yaptığımız tespite istinaden; normal market, iş yeri, zincir market fark etmeden işleme başladık. Bizim için halkın sağlığı her şeyin üzerinde.

"UZMANLARLA DENETİM YAPIYORUZ"

Denetimlerde aynıca yanımızda Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım ve İl Müdürlüğü'nden gıda mühendisleri de bulunduruyoruz. Zabıta ekibi içinde konunun uzmanları da yer alıyor.

"KAPATTIĞIMIZ İŞ YERLERİNE AFİŞ ASIYORUZ"

Kapattığımız iş yerlerinin üzerine afiş asıyoruz. Eğer aynı iş yeri bunu tekrar eder ve tekrar yaparsa ruhsatını iptal edeceğiz. Bu konuda çok kararlıyız. Vatandaşın beklentisi bu. Sadece bu değil bizim şu anda fahiş fiyatla ilgili çalışmalarımız da var. Çok yakında sizlerle paylaşacağız. Vatandaşın hem cebini hem sağlığını düşünüyoruz.

DENETİMLERE KATILIYOR

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zaman zaman market denetimlerine katıldığını aktararak, zabıta ekiplerine motivasyon verdiğini ve gördüğü manzaralar karşısında şaşkınlığa düştüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

Ben de zaman zaman bu işe ne kadar önem verdiğimizi göstermek adına denetimlere katılıyorum. Yılbaşından önce katıldığım denetim beni şok etti, gözlerime inanamadım. Yine bir zincir markette son kullanma tarihi geçtikten sonra indirime giren ürün gördük. Yani halk 'bir an önce alsın' diye bilerek, kasten bu işi yapıyorlar. Biz bunu asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz de çok kararlıyız.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"