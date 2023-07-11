Sahte hesaplar açtı! ABD bankasına 250 milyon dolarlık ceza ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America, yasa dışı ücret almakla suçlandı ve 250 milyon dolarlık cezaya çaptırıldı.

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Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB) bir açıklama yaptı.

CFPB, ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America'nın yasa dışı ücretler almak, kredi kartı ödüllerini alıkoymak ve sahte hesaplar açmak suçlamaları üzerine 250 milyon dolar ödeyeceğini bildirdi.

Bankadan, yaptığı bu uygunsuzlukları artık tekrarlamaması istendi.

Bankanın yaptığı uygunsuzluklar

Hesaplarında yetersiz bakiye bulunan müşterilere uygulanan ücretleri ikiye katladı.

Kredi kartı müşterilerine vadedilen ödül ikramiyelerini alıkoydu.

Hassas kişisel bilgileri, müşterinin bilgisi veya yetkisi olmadan hesap açmak için kötüye kullanıldı.

Ana cezasının dışında da ödemeler yapacak

Bank of America'nın ayrıca, tespit edilen yasa dışı işlemler nedeniyle Para Birimi Kontrol Ofisi'ne (OCC) 60 milyon dolar, CFPB'ye de 90 milyon dolar ceza ödeyeceği kaydedildi.

"Müşterilerin güvenini zedeledi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CFPB Direktörü Rohit Chopra, söz konusu uygulamaların yasa dışı olduğunu ve müşterilerin güvenini zedelediğini belirterek, "CFPB, bankacılık sistemi genelinde bu uygulamalara son verecek." ifadesini kullandı.

Bank of America'nın faaliyetleri

Bank of America, 68 milyon kişi ve küçük işletme müşterisine hizmet veriyor. 31 Mart 2023 itibarıyla 2,4 trilyon dolarlık konsolide aktifi ve 1,9 trilyon dolarlık yurt içi mevduatı bulunan Bank of America, ABD'deki en büyük ikinci banka konumunda bulunuyor.

Bu ABD'deki ilk ceza değil

CFPB, geçen yıl da ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo'ya otomobil ve konut kredilerinin (mortgage) yanı sıra mevduat hesaplarını kötü yönettiği suçlamalarıyla 3,7 milyar dolar ceza vermişti.