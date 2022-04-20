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    Sakarya Gaz Sahası'nda 145 milyar lira yatırım için devlet desteği

    Sakarya gaz sahasında sondaj çalışmaları sürerken, gazın karaya çıkartılıp kullanılır hale getirilebilmesi için gerekli yatırımlar devletçe desteklenecek.
    • 20.04.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 09:05
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    Sakarya Gaz Sahası'nda 145 milyar lira yatırım için devlet desteği

    Sakarya Gaz Sahası'nda 145 milyar lira yatırım için proje bazlı devlet desteği sağlanacağı kararında aynı zamanda yatırımların çeşitli vergilerden muaf tutulacağı da açıklandı.

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Zonguldak'ta Sakarya Gaz Sahası'nda yapılacak doğalgaz madenciliği yatırımına proje bazlı devlet desteği sağlanacak.

    Proje süresi 11 yıl olacak

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, destek sağlanacak projenin toplam sabit yatırım tutarı 145,1 milyar lira, proje süresi 11 yıl olarak belirlendi.

    Başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 olarak belirlenen ve yatırım süresi olan 11 yılın sonunda projenin yılda 14 milyar standart metreküp (sm3) doğalgaz üretimi kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

    Sakarya

    Süre uzatılabilinecek

    Reuters'ın haberine göre yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.

    Proje vergilerden muaf olacak

    Toplam 1.018 kişi ilave istihdam sağlanacak projeye destek kapsamında, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, ve indirimi ile yüz 100 oranında vergi indirimi sağlanacak.


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