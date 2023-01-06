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    Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplama haznesi 'Çepni' denize indirildi

    TPAO, Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplama haznesi "Çepni"nin denize indirildiğini Twitter hesabından bir paylaşım yaparak duyurdu.
    • 06.01.2023 - 16:29
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 16:43
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    Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplama haznesi 'Çepni' denize indirildi

    Sakarya Gaz Sahası'ndaki son güncellemeler ve Çaycuma-1 kuyusundaki 58 milyar metreküplük yeni keşifle birlikte Karadeniz'deki rezerv 710 milyar metreküpe ulaştı.

    Sakarya Gaz Sahası'ndaki aramalar sonucunda bulunan doğalgaz rezevinin karaya çıkartılıp işlenmesi ve vatandaşa iletilmesi çabaları sürüyor.

    Toplama haznesi "Çepni" denize indirildi

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde gaz toplama ve dağıtım haznesi görevi yapacak "Çepni"nin deniz tabanına indirildiğini bildirdi.

    Ekipman deniz tabanına yerleştirildi

    TPAO'nun Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, söz konusu ekipmanın deniz tabanına yerleştirilmesine ilişkin görüntülere de yer verildi.

    Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplama haznesi 'Çepni' denize indirildi VİDEO

    TPAO

    Enerji bağımsızlığımıza doğru bir adım daha atıldı

    Paylaşımda, "Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım...Gaz toplama ve dağıtım haznesi Çepni, Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde, deniz tabanına başarıyla yerleştirildi." ifadeleri kullanıldı.


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