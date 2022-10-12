Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştiriliyor

Karadeniz gazının çıkartılmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Şu anda Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, Filyos ve çevre bölgesini enerji üssü haline getirdi.

Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemlerine devam ediyor.

Deniz tabanında çelikten şehir kuruluyor

TPAO'dan yapılan yazılı açıklamada, Kurumun, Karadeniz gazının karaya ulaştırılması için Filyos açıklarında deniz tabanına "çelikten bir şehir" kurduğu belirtildi.

Amaç Karadeniz gazını karaya ulaştırmak

Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için hem karada hem de denizde gece gündüz çalışmaların devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu çerçevede Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına mudmat çelik taban yerleştirerek, zeminde stabil bir yerleşke hazırlıyor. Denizde devam eden çalışmaların en önemli ayağını, mudmat ekipmanlarının deniz tabanına kurulumu oluşturuyor. Mudmat ekipman, deniz tabanına yerleştirilen çeşitli ekipmanlar için destek görevi görecek. Bu operasyon 'evin temelinin yerleştirilmesi' olarak değerlendiriliyor.





Daha stabil ve sağlam bir yerleşke kurulacak



Ekipmanın kurulmasının tamamlanması sonrasında deniz tabanına ağırlık dağıtılacak ve daha stabil bir yerleşke kurulmuş olacak. Sağlam çelikten zeminin kurulmasına, önemli bir dönemecin tamamlanması olarak bakılıyor."





Deniz tabanına borular yerleştikten sonra karaya yerleştirilenlerle birleşecek

Kara işleme tesisleriyle ilgili olarak da hazırlıkların son sürat devam ettiği belirtilen açıklamada, "İki adımın tamamlanması sonrasında da üçüncü adım bunların arasındaki boru hatları birleştirilecek. İki tane ana boru hattı, yardımcı boru hattı ve ana kontrol ünitesinin serilmesi işleminin tamamlanması neticesinde bu önemli operasyonda hazırlıklar sona yaklaşmış olacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, projenin ilk fazında günlük 10 milyon metreküp, ikinci fazında ise 40 milyon metreküp gazın vatandaşın kullanımına sunulmasının hedeflendiği bildirildi.