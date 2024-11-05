Sakarya, ihracatta tarihi rekor kırdı

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı ekim ayı dış ticaret rakamlarına göre ihracata katkı sağlayan iller ve performansları da ortaya çıktı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (SATSO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerine göre Sakarya, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24, eylül ayına göre ise yüzde 9'luk artışla 654,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye ihracatının yüzde 3,19'unu karşılayan Sakarya'nın geçen ayki dış satımı, en yüksek ekim ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN 7. İL

Türkiye'de en çok ihracat yapan 7. il olan Sakarya'nın 10 aylık kümülatif ihracatı da geçen yıla göre yüzde 13,7 artışla 5,3 milyar dolara ulaştı.

En yüksek ocak-ekim dönemi dış satımına imza atan Sakarya, geçen yılın aynı ayına kıyasla da ihracatını en çok artıran ikinci il oldu.

16 SEKTÖRÜN İHRACATINDA POZİTİF İLERLEME

Ekim ayında Sakarya ihracatında sırasıyla otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, çelik ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri başı çekti. 16 sektör, ihracatını geçen yıla kıyasla artırma başarısı gösterdi.

Öte yandan Türkiye'nin en büyük 4'üncü otomotiv ihracatçısı olan Sakarya, Türkiye'nin 10 aylık otomotiv ihracatının yüzde 15'ini tek başına gerçekleştirdi.

Sakarya iş dünyası, serbest bölgeler dahil dünyanın 111 noktasına ihracat yaptı. İhracatta başı Polonya çekerken onu sırasıyla Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya takip etti.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2024 Eylül ayı verilerine göre ise Sakarya'da ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 151 oldu ve 1,6 milyar doları aşan dış ticaret fazlası verildi.