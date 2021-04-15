Sakarya mart ayında 118 ülkeye ihracat yaptı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası mart ayında Sakarya'nın 118 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısını gösterdiğini iletti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ülkenin mart ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 18 milyar 985 milyon dolara çıktığını kaydetti.

"SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE ÜRETİM DENGESİNİ BOZMADAN ÜETMEYE DEVAM EDİYOR"

Mart ayında dış ticaret açığının yüzde 14,2'lik düşüş göstererek 5 milyar 500 milyon dolardan 4 milyar 7 milyar dolara gerilediğini belirten Altuğ, şöyle devam etti:

"Son bir yıldır dünya ticaretinde inişli-çıkışlı bir grafik hakim olsa da Türkiye, salgın sürecinde üretim dengesini bozmadan üretmeye devam ediyor, pandemiye rağmen Haziran 2020'den bu yana artarak devam eden ihracat rakamları cari açığın hızlı düşüşünü beraberinde getiriyor. Sakarya'nın 2021 Mart ayı ihracat rakamlarına baktığımızda 480 milyon 260 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 59, 2021 Şubat ayına göre de yüzde 8’lik bir artış başarısı göstermiştir. Bu tabloya baktığımızda şehrimiz ihracatçı iller arasında 7. sıradaki yerini korumaya devam etmektedir."





"ŞEHRİMİZ DÜNYA TİCARETİNDE ETKİN"

Mart ayı ihracatında otomotiv sektörünün başı çektiğini vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:

"2021 Mart ayı ihracatımızda ülke bazlı verilere baktığımızda ise Sakarya 118 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısını göstererek dünyanın yüzde 56'lık kısmına üretim yapmıştır. Bu ülkeler arasında Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İspanya ve Polonya başı çekmektedir. Bu tabloya baktığımızda Sakarya dünya ülkelerinin yarısından fazlasını 'Made In Sakarya' ürünleriyle tanıştırmaya, dünya ticaretinde etkin olmaya ve katkı vermeye devam etmektedir. "