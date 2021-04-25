Sakarya'da ayva ağaçlarının dalları altın sarısı çiçek açtı

Sakarya’da yetiştirilerek Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde gönderilen ayva ağaçları çiçek açmaya başladı. Ayva ağaçlarında açan çiçeklerin oluşturduğu görsel şölen havadan görüntülendi.

Gül çiçeği ailesi içerisinde yer alan ve dalların altın sarısı olarak tabir edilen ayva ağaçları çiçek açmaya başladı.

Sulu olması ve lezzetiyle ünlenen Sakarya ayvası, iç piyasanın ihtiyacının önemli kısmını karşılamasının yanı sıra birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

GEYVE VE PAMUROVA AYVASI DALINDA ALICI BULUYOR

Pekmezi, kurutması, reçeli ile kompostosu yapılan ve daha olgunlaşmadan dalında alıcı bulan Geyve ve Pamukova ayvasının rekoltesinin geçtiğimiz senelere göre daha yüksek olması bekleniyor.

Coğrafi işaret tescilli olan ayva, Geyve ve Pamukova ilçelerinde zorlu şartlar altında yetiştirilerek Türkiye’nin yanı sıra dünyanın diğer ucuna kadar gönderiliyor.

TÜRKİYE’NİN ÇOĞU İLİNİN AYVA İHTİYACINI GEYVE KARŞILIYOR

Önceki zamanlarda elma üretilen bahçelerce artık ayva üretildiğini belirten Çine Mahalle Muhtarı ve ayva üreticisi İbrahim Yetiş, “Geyve, Pamukova bölgesinin coğrafi ve ekolojik şartları ayva için çok uygun. Yani iklim koşulları, yetişme şekli olarak çok uygun. Daha önceden elma olan bahçeler şu anda ayva olarak değiştirildi. İlçemizde büyük oranda ayva üretimi yapıyoruz.

120 BİN TON AYVA ÜRETİLİYOR

Bu havza olarak takriben 100-120 bin ton gibi bir ayva üretimimiz var. Türkiye’nin hemen hemen çoğu ilinin ayva ihtiyacını Geyve karşılıyor. Ayvanın büyük bir çoğunluğu da ihracata gidiyor. Ayva sadece yaş meyve olarak tüketilmiyor, bunun yanı sıra ayva tatlısı, ayva reçeli, ayva kurusu gibi birçok mamulü de oluyor. Ayvanın çiçeği biraz naziktir diğer meyvelere göre, soğuktan daha çabuk etkilenir. Çünkü ayva biraz sürgüyü sürer ondan sonra çiçek çıkartır.





ÇİÇEKLERİ GEÇ DONLARDAN ÇABUK ETKİLENİYOR

O yüzden yeşil aksam, soğuk havalarda, ilkbahar geç donlarından çabuk etkilenir. Bu sene Allah’a çok şükür böyle bir durum olmadı. Bu sene rekolteyi daha yüksek bekliyoruz, inşallah 120 bin tonu bölge olarak geçeceğiz diye düşünüyorum.” dedi.

“GEYVE’DE AYVA ALTIN DEĞERİNDE"

İlçenin gelir kaynağının büyük bir kısmının ayva olduğunu belirten Umurbey Mahallesi Muhtarı ve çiftçi Osman Önal, “En büyük gelir kaynağımız ayva. Bilindiği gibi Türkiye’de en çok ayvanın yetiştiği il Sakarya ve ilçe olarak Geyve, Pamukova bölgesinde yetişir. Bizim mahallemizde 5 bin dönümlük alanda yetişen ayva yaklaşık 65-70 bin ton civarında yetişiyor. Geyve’de ayva altın değerinde yani kaliteli, yemesi çok güzel. Türkiye’de tescillendi. Ayva dönüm başına 5-6 ton verir. Fiyatlarda geçtiğimiz yıllarda vatandaşı memnun etti. 23-24-25 Nisan civarlarında soğuk oluyordu ama bu sene atlatacağız gibi geliyor, soğuk olduğu zaman leke yapıyor ayvalar. İnşallah bu sene olmaz, vatandaşımız ayvayı satarak parasını alır. Havalar güzel giderse leke yapmaz ve inşallah güzel olacak” şeklinde konuştu.

"SAKARYA’DA YETİŞEN AYVALAR, DÜNYANIN DİĞER UCUNA KADAR GİDİYOR"

Sakarya’da yetişen ayvaların yaklaşık yüzde 70’inin ihraç edildiğini belirten Önal, “Hasat zamanı geldiğinde daha ceviz büyüklüğündeyken Türkiye’nin her tarafından tüccarlar geliyor, ayvayı alarak Bursa’ya, Adana’ya, Mersin’e yani ülkenin çeşitli illerine götürüp orada soğuk hava depolarına koyarak satıyorlar. İhracatta çok oluyor, yani yaklaşık yüzde 70’i ihracat, dışarıya gidiyor. Orta Doğu’ya, Rusya’ya, Almanya’ya, Norveç’e, İngiltere’ye yani her tarafa gidiyor burada ürettiğimiz ayvamız, memnunuz biz.





DÜNYANIN DİĞER UCUNA GİDİYOR

Sakarya’da yetişen ayvalar, dünyanın diğer ucuna kadar gidiyor. Geyve ayvası sululuğu ile tutuldu, boğazında kalmaz yerken yani elma gibi yersin” ifadelerini kullandı.