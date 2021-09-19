Sakarya'da evsel atıklar tekrar doğaya kazandırılıyor

Sakarya'da evsel atıklar oluşturulan bir proje ve gerçekleştirilen yatırımla çöp oluyor, gübre, kağıt, pet, plastik, alüminyum ve enerji olarak doğaya tekrar kazandırılıyor.

Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi'nde işlenen evsel atıklar, "sıfır atık" hedefiyle işlenip elektrik, kağıt, pet, plastik, alüminyum, naylon gibi ürünlere dönüştürülüyor ve ısı, kompost, gübre ve yakıt üretilerek ekonomiye katkı sağlanıyor.

PROJEYE 70 MİLYON LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret modeliyle 29 yıllığına ihale edilen Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi (SEKAY) projesine, Era Çevre Teknolojileri tarafından 70 milyon dolar yatırım yapıldı.

EVSEL KATI ATIKLAR TASNİF EDİLEREK AYRIŞTIRILIYOR

Yaklaşık 3 yıl önce faaliyete geçen SEKAY'a gelen evsel katı atıklar, toplama alanında kabul edildikten sonra otomatik Ön Ayrıştırma Tesisi'nde tasnif ediliyor.

Kağıt, cam, plastik ve metaller ayrıştırılarak Geri Dönüşüm Tesisi'nde ekonomiye kazandırılırken, biyobozunur atıklardan da biyogaz elde edilerek elektrik ve ısı enerji üretiliyor. Biyogaz elde edildikten sonra kalan kısımdan Kompost ve Organik Gübre Üretimi yapılıyor.

SIFIR ATIK HEDEFİ İLE HAREKET EDİLİYOR

Geri dönüştürülemeyen atıklar ise Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi'nde alternatif yakıta dönüşürken, "sıfır atık" hedefiyle çalışan SEKAY'da bütün işlemlerden sonra ortaya çıkan ve Düzenli Depolama Sahası'nda oluşan atıklardan da elektrik ve ısı enerjisi elde ediliyor.

115 BİN MEGAVATSAAT ELEKTRİK ÜRETİLİRDİ

SEKAY'da bugüne kadar 115 bin megavatsaat elektrik üretilirken, projeyle yılda 80 bin megavatsaat elektrik üretilmesi hedefiyle çalışmalar devam ediyor.

"SEKAY, YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE YAPILAN TÜRKİYE'NİN İLK KATI ATIK ENTEGRE YÖNETİM TESİSİ PROJESİ"

Tesisin işletme müdürü Mehmet Güneş, SEKAY'ın yap-işlet-devret modeliyle yapılan Türkiye'nin "ilk" katı atık entegre yönetim tesisi projesi olduğunu söyledi.

Güneş, tesisin 1. fazı olan çöp gazından elektrik enerjisi üretimi tesisinin Ocak 2019'da faaliyete geçtiğini anlatarak, "4,68 megavatsaat elektrik üretimi kapasitesi vardır. Biyogazdan elektrik üretimi tesisimiz de Ocak 2021 yılı itibarıyla faaliyete geçmiştir ve 9,36 megavatsaat elektrik üretim kapasitesi vardır. Bugüne kadar toplam 115 bin megavatsaat elektrik enerjisi üretildi.

YILDA 80 BİN MEGAVAT/SAAT ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Projemiz kapsamında yılda 80 bin megavat/saat elektrik üretilmesi hedeflenmektedir. Proje süresince 5 milyon ton karbondioksite eşdeğer sera gazı emisyonunun azaltımı yapılması planlanıyor." diye konuştu.