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    Sakarya'da süpürgeciler teknolojiye karşı savaş veriyor

    Çalı süpürge diye de tanımladığımız ot süpürgeler Sakarya'da üretilmeye devam ediyor. Meşakkatli bir üretimi olan süpürgelerin tanesi 50 liraya satılıyor.
    • 23.10.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 17:21
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    Sakarya'da süpürgeciler teknolojiye karşı savaş veriyor

    Ortayaşın üzerindekiler çalı süpürge ile mutlaka tanışmıştır. Bir zamanlar evin en temel temizlik aracı olan bu süpürgeler gelişen teknoloji karşısında yenik düşse de kullanım alanları hâlâ var.

    Binbir emekle üretiliyor, 50 liraya satılıyor

    Elektrikli süpürgelerin henüz yaygınlaşmadığı dönemde evlerde temizlik için kullanılan çalı süpürgeleri hâlâ kullananlar var.

    Teknolojiye direniyor

    Sakarya'daki az sayıda usta tarafından üretilen coğrafi işaretli ot süpürgeler, adeta teknolojiye direniyor. Ot süpürgeler, teknolojinin gelişmesiyle popülaritesi artan elektrikli süpürgelerle hatta yeni moda olan robot süpürgelerle mücadele ediyor.

    Süpürgecilik, diğer el emeği mesleklerde olduğu gibi adeta can çekişiyor.

    Sakarya'da süpürgeciler teknolojiye karşı savaş veriyor ViDEO

    Sakarya da süpürgeciler teknolojiye karşı savaş veriyor #1

    Tanesi 50 lira

    Coğrafi işarete sahip olan veu sta ellerde binbir emekle üretilen süpürgeler, 50 liradan alıcı buluyor.

    Sakarya da süpürgeciler teknolojiye karşı savaş veriyor #2

    Süpürgecilik onlara babalarından miras kaldı

    Türkiye'nin önemli süpürge üretim merkezlerinden olan Sakarya'da ise az sayıda süpürgeci, babalarından öğrendikleri yöntemle üretimlerini devam ettiriyor.

    Sakarya da süpürgeciler teknolojiye karşı savaş veriyor #3

    Çırak yok

    Ayakta kalma mücadelesi veren meslekte ustalar yetiştirecek çırak olmayınca kendilerini son durak olarak görüyor.

    Sakarya da süpürgeciler teknolojiye karşı savaş veriyor #4

    Birçok aşaması var

    Süpürge otunun hasadı, temizlenmesi, kükürtle kurutulması, belirli bir boy haline getirilmesi, tek tek ayrılması, taslak haline getirilmesi, tutma yerinin yapılması ve dikiş atılması gibi birçok meşakkatli aşamadan geçen süpürgeler, ustaların dokunuşlarından sonra tam bir süpürge halini alarak, ülkenin birçok şehrine ve yurt dışına gönderiliyor.

    Sakarya da süpürgeciler teknolojiye karşı savaş veriyor #5

    "Mahalle ismine dönüşmemek için direniyoruz"

    Bilal Babacan, "Mesleğimiz teknoloji karşısında mutlaka gerileyecektir, bunu kabul ediyoruz ama el emeği süpürgenin kullanıldığı önemli yerler var. Örneğin şu anda Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Belçika’ya süpürge satıyoruz. Sakarya’da 5-6 değişik mahalle isimleri var, bunlar Yağcılar, Tığcılar, Papuççular gibi. Bunlar geçmişte meslek olup şimdilerde mahalle ismi olarak yaşamakta. Biz de bir mahalle ismine dönüşmemek için direniyoruz. Yetkililerden bizim ürettiğimiz ürünleri alarak kullanmalarını istiyoruz. Bu şekilde de ayakta kalırız." dedi.

    Sakarya da süpürgeciler teknolojiye karşı savaş veriyor #6

    "Çocuklarımızı bu meslekle büyüttük"

    Süpürgecilikten geçimini sağlayan Mustafa Şahin, "Bu meslekte eleman yok, kayıtlı sayı olarak da az. Biz de üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Çocukluğumuzdan beri bu meslekteyiz, ne yaptıysak buradan yaptık. Çocuklarımızı bununla büyüttük, emekli de olduk." diye konuştu.

    Sakarya da süpürgeciler teknolojiye karşı savaş veriyor #7

    "Türkiye’de tek coğrafi işaretli süpürge"

    İHA'nın haberine göre, gelişen teknolojiye karşı direndiklerini vurgulayan Sakarya Süpürgeciler Sitesi Başkanı Nuri Köseoğlu, "Teknoloji gelişti, tabii evlere kalebodur ve fayans da girince biz biraz evlerden dışarıya çıkarıldık. Bu süpürgenin Türkiye’de kabul görmesi için coğrafi işaret ve Sakarya süpürge tescili başvurusunda bulunduk, kabul gördü. Sıfır atık olduğu ve toprağa karıştığı için son zamanlarda Avrupa’dan bize talep var ama Türkiye’den de bize talep olmasını bekliyoruz. Coğrafi işaretini aldık ama hâlâ daha geri dönüş olmadı. Şu an Türkiye’de tek coğrafi işaretli süpürge. Maliyeti gayet uygun.

    Sakarya da süpürgeciler teknolojiye karşı savaş veriyor #8

    Bizden 28-35 liraya çıkıyor

    Bizden çıkışı 28 ile 35 arası ve komisyoncunun aldığı parayla da yaklaşık 50 liraya alıcı buluyor. Bunun 1 yıl garanti ömrü var. Şu anki şartlarda pahalı bir ürün de değil." ifadelerini kullandı.

    Sakarya da süpürgeciler teknolojiye karşı savaş veriyor #9

    Sakarya da süpürgeciler teknolojiye karşı savaş veriyor #10


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