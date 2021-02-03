Sakarya'da 'tamamlama vizesi' alan yatırımlarda 1210 kişi istihdam edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin otomotiv, sanayi, enerji ve tarım alanında önemli şehirlerinden Sakarya'da, 2020 yılında 30 proje "tamamlama vizesi" aldı.

Sakarya şehrinde sabit yatırım tutarı 403 milyon 784 bin 940 lirayı bulan yatırımlarla 1.210 kişi iş sahibi olurken, ağırlıklı imalat sanayisi olmak üzere tekstil, tarım, eğitim ve birçok alanda önemli birim hayata geçti.

PROJELER VERGİ İNDİRİMİNDEN SGK PRİMİNE KADAR DESTEKLENİYOR

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi iş veren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanıyor.

ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ, 2020'DEKİ EN BÜYÜK YATIRIM OLDU

Söz konusu projeler arasında yatırım tutarının büyüklüğü bakımından ilk sırayı, ısıtma ve soğutma sistemleri firmasının 80 milyon 663 bin liralık yatırımı aldı.

Klima, kombi ve hava temizleme cihazı imalatı yapılan bu proje, 372 kişiye iş kapısı açtı. Böylece firmanın bu projesi en fazla istihdam sağlayan yatırım olarak kayıtlara geçti.

DESTEK OLUNAN YATIRIMLAR VE İSTİHDAM SAYILARI

Alüminyum firması tarafından Hendek ilçesinde hayata geçirilen 72 milyon 156 bin liralık yatırım ise ikinci sırada yer aldı. Proje sayesinde 90 kişi iş sahibi oldu. Motorlu kara taşıtlarının yedek parça sektöründe faaliyet gösteren firma, aldığı tamamlama vizesiyle bu dönemde kentteki en büyük üçüncü yatırımı gerçekleştirdi. Taşıt motorlarının parça ve aksesuarlarına yönelik 37 milyon 798 bin liralık yatırımın devreye alınmasıyla 95 kişi işe yerleşti. Kentte en fazla istihdam sağlayan sektörler arasında tekstil, ambalaj, inşaat, tarım ve orman makineleri imalatı da yer aldı. Tarım ve orman makineleri imalatı yapan firmanın komple yeni yatırım olarak hayata geçirdiği yaklaşık 13,5 milyonluk projesiyle 65 kişi işe yerleşti.