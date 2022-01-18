Sakarya'daki makine sektörü 2022'den umutlu

Sakarya'da makine ve aksamları sektöründe geçen yıl dış satımını 2020'ye göre yüzde 15,6 artış yaşandı. Böylece gözler 2022'deki dış satış tahminlerine odaklandı.

Sakarya'da makine ve aksamları sektöründe 2020'deki 48 milyon 664 bin dolarlık dış satımını geçen yıl yüzde 15,6 artıran sektör, ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Geçen yıl 152 ülke ve 9 serbest bölgeye 5 milyar 99 milyon 790 bin dolarlık ihracat yapan Sakarya'dan en fazla dış satım yapılan kalemler arasında 56 milyon 260 bin dolarla makine ve aksamları sektörü yer aldı.



SAKARYA'NIN İHRACATINDA OTOMOTİV BAŞI ÇEKİYOR

Türkiye'nin ihracatında yüzde 2,46 paya sahip olan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri ve birçok sektördeki üretimiyle ülke ekonomisine güç katıyor.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK MAKİNE İHRACATI

Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) Başkanı Turgay Çelik, 2021'de koronavirüs salgını ve seyahat kısıtlamalarına rağmen kentten katma değeri yüksek makine ve ürünlerin ihraç edildiğini söyledi.

"AVRUPA PAZARINDA İYİ KONUMDAYIZ"

Makine üretiminin Sakarya'da eskilere dayandığını anlatan Çelik, "Sakarya'dan dünyanın her tarafına ama Avrupa'ya ciddi ihracat söz konusu. Avrasya, Afrika da var. Şu an dünyanın ne tarafına giderseniz bir Türk'ü, Sakaryalı sanayicisini görüyorsunuz. Şu anda Avrupa pazarında iyi konumdayız. Asya bölgelerine, Hindistan'a gıda makineleri gönderiyoruz." dedi.

2022'DEN BEKLENTİLER YÜKSEK

Çelik, kentten yurt dışına otomotiv dışında paketleme, ambalaj, kesme ve robotik makineler de gönderdiklerini belirterek, kur farkı ve ekonomideki dalgalanmalara rağmen 2022'den beklentilerinin yüksek olduğunu anlattı.

"2022'Yİ YÜKSEK İHRACATLA KAPATACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Sakarya'ya yatırım talebinin fazla olduğunu, makine sanayicisinin isteğini karşılayabilmek için Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların sürdüğünü aktaran Çelik, "2022 yılında lojistik ve tedarik zincirine kolay erişilebilirliği avantajıyla hem savunma sanayi hem havacılık sanayisindeki firmalar Sakarya'ya geliyor. Sakarya'nın 2022 ihracatında, hedefin üzerine çıkacağı iddiasındayım." değerlendirmesinde bulundu.