Sakarya'dan 129 ülkeye ihracat yapıldı

Sakarya, Türkiye'nin ihracatında önemli bir yer tutarken, 2022'nin ocak, şubat ve mart aylarında 129 ülkeyi hedefleyen 1,4 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre özellikle otomotiv ihracatında önemli yer alan Sakarya'dan, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 392 milyon 278 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Sakarya en fazla ihracat yapan iller arasında 7'nci

Sakarya böylelikle, ilk çeyrek ihracatında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. sırada yer aldı. Kent, yılın ilk çeyreğinde ülke ihracatına yüzde 2,5 katkı sağladı.

Sakarya'nın ihracat konuları çok yönlü

Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdürüyor.

Sakarya'da otomotiv sektörü ihracat lideri oldu

Kentin ihracatında en büyük pay, yüzde 87,3 ile otomotiv sektörü oldu. Sektörde ilk 3 aylık dönemde 1 milyar 216 milyon 616 bin dolar ihracat yapıldı.

Dış satımda ikinci sırada 27 milyon 666 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı. Bu sektörü 21 milyon 585 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 19 milyon 246 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 15 milyon 465 bin dolarla çelik, 15 milyon 170 bin dolarla çimento cam seramik ve toprak ürünleri izledi.

En fazla ihracat Birleşik Krallık'a

Üç aylık dönemde kentten en fazla ihracat, 152 milyon 838 bin dolarla Birleşik Krallık'a gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 3,5 azaldı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 136 milyon 204 bin dolarla Polonya olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeye geçen yılın aynı dönemine göre yapılan ihracat ise yüzde 43,6 arttı.