Sakarya'nın bahçelerinde fındık hasadı başladı Sakarya'nın Kocaali ilçesine mevsimlik işçilerinin gelmesi ile birlikte fındık üreticisinin hasat mücadelesi başlamış oldu. İlde fındık hasadı yaklaşık 3 ay sürecek.

AA

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık işçileri, hasat dönemi için bahçelere girdi.

Üreticiler, günün erken saatlerinde başladıkları hasada akşama kadar devam ediyor.

Doğu ve Güneydoğu'dan Sakarya'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, sıcak havada yoğun mesai harcıyor.

"Bu yıl hasada biraz erken başladık"

Fındık bahçesi sahibi Emin Çobanoğlu, bu yıl hasada biraz erken başladıklarını söyledi.

"Yağışlar ilaç ve gübrelerin etkisini azalttı"

Çobanoğlu, ilaç ve gübrelerin bu yıl yağışlardan dolayı etkisiz kaldığına işaret ederek, "Fındıkta çürümeler de var. Gördüğümüz fındıklar olgunlaşmıyor." ifadelerini kullandı.

3 ay sürecek hasat için mevsimlik işçiler ilçeye geldi

Yaklaşık 3 ay sürecek hasat için Şırnak'ın İdil ilçesinden 25 kişiyle fındık toplamaya gelen işçi çavuşu Mahzun Malgaz da 26 gündür ilçede olduklarını söyleyerek şöyle konuştu: