Sakarya'nın bahçelerinde fındık hasadı başladı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık işçileri, hasat dönemi için bahçelere girdi.
Üreticiler, günün erken saatlerinde başladıkları hasada akşama kadar devam ediyor.
Doğu ve Güneydoğu'dan Sakarya'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, sıcak havada yoğun mesai harcıyor.
"Bu yıl hasada biraz erken başladık"
Fındık bahçesi sahibi Emin Çobanoğlu, bu yıl hasada biraz erken başladıklarını söyledi.
"Yağışlar ilaç ve gübrelerin etkisini azalttı"
Çobanoğlu, ilaç ve gübrelerin bu yıl yağışlardan dolayı etkisiz kaldığına işaret ederek, "Fındıkta çürümeler de var. Gördüğümüz fındıklar olgunlaşmıyor." ifadelerini kullandı.
3 ay sürecek hasat için mevsimlik işçiler ilçeye geldi
Yaklaşık 3 ay sürecek hasat için Şırnak'ın İdil ilçesinden 25 kişiyle fındık toplamaya gelen işçi çavuşu Mahzun Malgaz da 26 gündür ilçede olduklarını söyleyerek şöyle konuştu:
Burada ilk önce filiz alıyoruz bizden sonra tırpan yapılıyor, sonra tırmık için tekrar geliyoruz. Bu aşamalardan sonra fındık dökülmeye başlayınca 65 ila 70 gün fındık topladıktan sonra tekrar geri dönüyoruz."