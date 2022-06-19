Sakarya'nın Gevye ilçesinde kirazdan 10 bin ton rekolte bekleniyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinin kendisine has iklimi kiraz üretimi için son derece elverişli bir ortam sunuyor.

Çarşı pazarlarda kirazları görmeye başladık. Sakarya'da büyük bir emekle toplanan kirazlar buradan İstanbul, İzmit ve Adapazarı, nadiren de Zonguldak'a gönderiliyor.

Mikroklima iklimi sayesinde birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği Sakarya'nın Geyve ilçesinde bu sezon 10 bin ton kiraz rekoltesi bekleniyor. Napolyon kirazının kilogramı 15-18 lira arasında değişiyor.

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlanıyor

Geyve'de geçimini kirazdan sağlayan üreticiler, sabahın erken saatlerinde bahçelerinde meyve toplama mesaisine başlıyor.

Toplanan kirazlar tüketici ile buluşuyor

Gün boyu dikkatle toplanan kirazlar, özenle kasalara yerleştirildikten sonra Safibey Ürün Toplama Merkezi ile Alifuatpaşa'daki pazara getirilerek tüccarlara ve tüketicilere ulaştırılıyor.

Geyve için ayva, üzüm, elma ve kiraz önemli

Geyve Ziraat Odası Başkanı Süleyman Pınar, ilçede meyveciliğin ön planda olduğunu, ayva, üzüm, elma ve kirazın bu ürünlerin başında geldiğini söyledi.

"Girdiler yüksek"

11 bin 500 dekarlık bahçeden geçen yıl yaklaşık 10 bin ton kiraz hasat edildiğini belirten Pınar, "Bu yıl girdiler çok yüksek, çiftçi bundan muzdarip ama bunun yanında kiraz fiyatları da çiftçiyi memnun edecek şekilde. Şu andaki fiyatlar çiftçimizi bir nebze olsun rahatlattı." dedi.

"Kiraz kalitesinden memnunuz"

Büyük Saraçlı Mahallesi'ndeki kiraz üreticisi Muammer Yüksel de 15 dönüm bahçeden 8 ton kiraz topladığını söyledi. Meyve kalitesinin iyi olduğunu vurgulayan Yüksel, "Fiyatlar bugünün şartlarında normal ama girdi maliyetleri de yükseldi, yine de buna şükür. Mahallenin gelir kaynağı kirazdır. Kirazın yanı sıra elma, ayva da yetiştirilir. Şu anda kiraz kalitesinden memnunuz, bugünün şartlarında fiyatlar da iyi, kendimizi kurtaracak şekilde ve tatmin ediyor. Rekoltemiz de gayet güzel, çiftçimizin de yüzü gülüyor." ifadelerini kullandı.